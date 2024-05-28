Отправлено: - 10:59

vofkakst:

Вот как можно спокойно жить в этом городишке? Аким решил дома снести - значит снесут. А как же уверенность в завтрашнем дне?

Цитата:Вы тут немного передергиваете. Случится еще один потоп, опять людям платить и восстанавливать. А люди тогда будут требовать возвести Великую Костанайскую Стену от паводков. Там люди и сами не против переехать...Уж лучше там сделать парковую зону, утонет - ничего страшного, и люди целы и имущество...