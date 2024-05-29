Отправлено: - 10:46

Ее привлекают за участие в организационном комитете, который готовит партию к регистрации. О каком нарушении закона здесь речь? - спросил Доскараев. - В законе сказано, что деятельность, связанная с политическими партиями, регулируется иными законами. То есть, у нас есть закон о политических партиях, а Смаковую судят по закону об общественных объединениях

Я не являюсь членом партии, так как нас не зарегистрировали. Я - член организационного комитета, - сказала в суде Смаковая

не превращать судебное заседание в "трибуну для вещания".







рихард:

про перспективы для молодежи в ее словах многое правда

Цитата:Цитата:Пока нет партии она попала под статью об общественном объединенииЦитата:Типичные двкшникиИм не партия нужнаА место попи***ьЦитата:Гапон тоже много правды говорилНо вел людей на убой под кураторством охранкиТак и тут