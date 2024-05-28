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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 441 из 441«1...439440441
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 07:12
#6601
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Цитата:
abaika95:
Можете говорит спасибо Гитлеру

ни одним ни второму я не собираюсь говорить спасибо. это было и было просто как факты. ни один из них не имеет какого-то особого значения в факте моего бытия. они полностью равноправны. и выделять из этого что-то отдельно, особо, вот это глупость.
просто во всех этих победных дедах и крымнашах нет истории. там только идеология и эзотерика. но как, это зачастую и бывает, насаженная на отдельные действительно научные факты, что должно придавать, и придает в глазах не слишком мозгораскидистых, ауру научности.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 07:14
#6602
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Цитата:
saba:
Да нет в России же серьезно об этом говорят.

мне один дядя, ныне покойный, полушепотом сообщил что он может влиять на погоду. и в желтых домах тоже много чего болтают наверняка этакого. нешто это всерьез воспринимать теперь?!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15933
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 11:18
#6603
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Цитата:
111:
Нет, там мои предки кочевали, на наших землях

От самого Южноуральска тайга сплошная начинается
Какие кочевья?))
В лесу только татары и башкиры жили
До Челябинска казахи водили караваны и скот на продажу
Но это не считается кочевьем
Это логистический путь
Казахи до Саратова кочевали там степь но тоже вопрос
Это казахи или всё-таки ногайцы которых в советские времена сплошь в казахи записали неглядя?

Ещё раз повторю за границей республики нет никаких казахских земель
Как нет никаких иных земель соседних народов в Казахстане
То что казахи живут в Оренбургской и Астраханской областях ну так вышло при переделке территории
Русские же живут в Петропавловске на казахской земле-ничего)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 11:32
#6604
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Цитата:
111:
Ну тогда политика пришла к ним, и за счет своего молчания, теперь русский народ погибает сотнями тысяч. До них тоже дойдет очередь и правильно


Ниже по ссылке в видео, полковник ВС РФ запаса Михаил Анатольевич Шендаков, ветеран боевых действий, проходил ранее службу в Афганистане, Северо-Кавказском регионе говорит, что в Украине нехорошие люди воюют, на федеральных каналах пропаганда хорошо работает и.т.д.

Подробнее здесь:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 13:11
#6605
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Цитата:
Карачун:
вопрос, почему я, лично, например, должен говорить "спасибо за победу" деду и не говорить "спасибо" немцам за поражение и вообще за организацию этой второй мровой заварушки ? и одни и вторые одинаково повлияли на факт моего существования. с чего вдруг одни молодцы а вторые гнусные фрицы? да просто потому что этим "историческим" так хочется. и не имеет значения объективная реальность. поэтому на серьёзных щах говорить о чем-то там "историческом" это такое. типа как пить водку в придорожной кафешке у черта на куличиках. должно бы вызывать рвотный рефлекс.


Psdz!
Бред бредовый!
Карачун и адекватность, похоже, антонимы!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 13:30
#6606
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Цитата:
abaika95:
saba: Россия вероломно напала на Крым и присоединила его к себе.

Вероломно на Крым)) смешно как-то звучит) Это как Чингисхан вероломно напал на Хорезм а по


Тоже засмеялась, когда прочла :-)
Где изучал историю saba?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 13:34
#6607
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К вопросу о правде


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 18:03
#6608
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Цитата:
таноми52:

В пединституте, но это же действительно вероломно, в 176.., уже не помню в каком году Россия и Турция обязываются не вмешиваться в дела Крымского ханства а в1783 году дай Бог памяти Россия включает Крым в состав Российской империи. С позиции силы , которому поспособствовало ослабление Оттоманской империи. Преподаватели у нас были классные, думаю Гугл не знает то что знали они, ну или знают, жаль большинства нет в живых
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 18:06
#6609
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Можно смеяться над незнанием , бойтесь только при этом обнаружить свое невежество. Со всем уважением Таноми, я Вас действительно уважаю!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 18:21
#6610
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Ниже по ссылке в видео, стрим С.Жирнова с генералом СВР, в ходе которого, они обсудили произошедшие события в мире на прошлой неделе.

Подробнее здесь:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
539
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 21:42
#6611
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Масштабная чистка в России началась.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.05.24 - 00:03
#6612
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Цитата:
saba:
бойтесь только при этом обнаружить свое невежество

да бросьте! страх сп(произнести)нуть что-нибудь несуразное, а под это определение подпадает всё в чем есть сомнения - то есть вообще всё, это свойство ума.
глупость мечет слова без боязни и раздумий.
нет, я не призываю вас прекратить швыряться горохом в стену. если вы имеете в этом удовольствие, продолжайте.это ещё забавнее чем старческий гонор из разряда "..я жизнь прожил, я лучше знаю"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.05.24 - 10:38
#6613
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Цитата:
saba:
Можно смеяться над незнанием , бойтесь только при этом обнаружить свое невежество.


Чего тут бояться-то? Всё знать невозможно!(кроме базовых знаний, типа дважды два = четыре)
Нюанс: у двух людей может быть один и тот же объём знаний, но совершенно разная их интерпретация, с точностью до наоборот...
Один форумчанин тут ежедневно это демонстрирует
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15933
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.05.24 - 10:50
#6614
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