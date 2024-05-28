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«Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый популярный вопрос на слушаниях по ПДП в Костанае
«Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый популярный вопрос на слушаниях по ПДП в Костанае
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