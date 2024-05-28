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≡ «Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый популярный вопрос на слушаниях по ПДП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49274
«Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый популярный вопрос на слушаниях по ПДП в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 17:53
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На обсуждение проекта детальной планировки района, в который входят Наримановский рынок и Колесные ряды, собралось около 500 человек. Зал школы детского творчества на 420 мест был полон, люди еще стояли в проходах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4865
Re: «Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый...
Отправлено: 28.05.24 - 17:53
#1
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Я был на таком слушании, эту женщину, главу городской архитектуры близко нельзя подпускать к общению с людьми, может специалист она грамотный, но так объясняет, что становится только хуже, ладно я поработал в акимате, для большинства это слова в воздух. На протяжении всего действа так и подмывало, встать и попросить слова для перевода
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
773
Re: «Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый...
Отправлено: 29.05.24 - 10:34
#2
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Вот как можно спокойно жить в этом городишке? Аким решил дома снести - значит снесут. А как же уверенность в завтрашнем дне? Вот запланируешь ремонт - а твой дом на следующий год под снос. И все. Акимат это компенсирует? Захочешь двор облагородить - и не знаешь (теперь) ,а есть ли в этом смысл, если акимат глаз поставил на твой район.
Вот к примеру, за "Беркутом" громадная территория с недостроем/долгостроем. Чего бы этот участок не выкупить и не застроить?
Зачем созидая разрушать имеющееся ? Чиновники - люди, приходящие временно (а некоторые- очень кратковременно), а жителям потом разгребать то, что они наворотили.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
578
Re: «Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый...
Отправлено: 29.05.24 - 10:59
#3
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Цитата:
vofkakst:
Вот как можно спокойно жить в этом городишке? Аким решил дома снести - значит снесут. А как же уверенность в завтрашнем дне?


Вы тут немного передергиваете. Случится еще один потоп, опять людям платить и восстанавливать. А люди тогда будут требовать возвести Великую Костанайскую Стену от паводков. Там люди и сами не против переехать...
Уж лучше там сделать парковую зону, утонет - ничего страшного, и люди целы и имущество...
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