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≡ "Три ролика подтверждают..." - В деле активистки "Алга, Казахстан!" разбирался областной суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49274
"Три ролика подтверждают..." - В деле активистки "Алга, Казахстан!" разбирался областной суд в Костанае
Отправлено: 29.05.24 - 10:23
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Сотрудники полиции в телеграм-канале движения обнаружили ролики с участием Смаковой. В этих видео она критиковала "Жана Казахстан" и объясняла, как вступить в инициативную группу по регистрации нового политического движения.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
593
Re: "Три ролика подтверждают..." - В деле активистки...
Отправлено: 29.05.24 - 10:23
#1
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про перспективы для молодежи в ее словах многое правда
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15933
Re: "Три ролика подтверждают..." - В деле активистки...
Отправлено: 29.05.24 - 10:46
#2
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Цитата:
Ее привлекают за участие в организационном комитете, который готовит партию к регистрации. О каком нарушении закона здесь речь? - спросил Доскараев. - В законе сказано, что деятельность, связанная с политическими партиями, регулируется иными законами. То есть, у нас есть закон о политических партиях, а Смаковую судят по закону об общественных объединениях


Цитата:
Я не являюсь членом партии, так как нас не зарегистрировали. Я - член организационного комитета, - сказала в суде Смаковая


Пока нет партии она попала под статью об общественном объединении


Цитата:
не превращать судебное заседание в "трибуну для вещания".




Типичные двкшники
Им не партия нужна
А место попи***ь
Цитата:
рихард:
про перспективы для молодежи в ее словах многое правда

Гапон тоже много правды говорил
Но вел людей на убой под кураторством охранки
Так и тут
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
578
Re: "Три ролика подтверждают..." - В деле активистки...
Отправлено: 29.05.24 - 10:53
#3
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Еще одна аблязовская сорока... Смешно читать программу партии про коррупцию и всё такое, когда за ней торчат ушки вора Аблязова...
Создайте что-то свое, отрекитесь от Аблязова и тогда "с чистой совестью" можете бороться за власть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23260
Re: "Три ролика подтверждают..." - В деле активистки...
Отправлено: 29.05.24 - 10:59
#4
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Цитата:
abaika95:
Пока нет партии она попала под статью об общественном объединении

Так и общественного объединения тоже нет :lol:
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