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≡ Маркетинговые ходы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49274
Маркетинговые ходы
Отправлено: 25.05.24 - 18:00
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Все из нас посещают супермаркеты. Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия. Меня постоянно терзают мутные сомнения по поводу цены. Дело в том, что в некоторых больших магазах есть бонусные, дисконтные, скидочные (не знаю как правильно) карты. Чисто для «своих». Надо только её завести или приобрести.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9884
Маркетинговые ходы
Отправлено: 29.05.24 - 00:08
#45
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
При этом табачники охотно платят таким и не малые деньги

Это гроши называются подачками и легко отбиваются в несколько раз больше если просто поставить нормальную наценку 20% и не получать вообще никаких бонусов.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
156
Маркетинговые ходы
Отправлено: 29.05.24 - 08:09
#46
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И алкоголь входит конечно, все входит на что установлена предельно низкая цена и не установлена предельно максимальная наценка...
Они не диктуют, а рекомендуют - разницу улавливаете? А дальше конечно от жадности владельца зависит... В одной известной пивной сетке сиги на 5т дешевле рекомендованной цены, были по крайней мере, давно не был там и ничего не разорились или эти по Вашему совсем лохи :lol:

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 29.05.2024 - 10:41]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9884
Маркетинговые ходы
Отправлено: 29.05.24 - 09:41
#47
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
В одной известной пивной сетке сиги на 5т дешевле рекомендованной цены, были по крайней мере,или эти по вашему совсем лохи

Нет конечно не лохи,там тара на 10 тнг дороже-это маркетинг для таких как вы.
Цитата:
Odin_iz_Teh:
И алкоголь входит конечно, все входит на что установлена предельно низкая цена и не установлена предельно максимальная наценка...

На алкоголь никто не когда не устанавливал рекомендованные розничные цены,есть минимальная цена установленная государством ,ниже которой нельзя продавать.
Цитата:
Odin_iz_Teh:
А дальше конечно от жадности владельца зависит...

То есть владелец жадный,а табачная компания которая хочет ,что бы на них работали бесплатно хорошая, она не жадная о народе думает, продвигает отраву по минимально низкой цене :lol:
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
156
Маркетинговые ходы
Отправлено: 29.05.24 - 09:57
#48
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Дискутировать на эту тему можно бесконечно долго. И кого то убеждать в своей правоте я не намерен, у каждого свое мнение. Просто хотелось бы, что бы простой обыватель понимал откуда идут цены в розничных магазинах, ну почему в супермаркетах цены разные. А так в целом это по нашему, купи подешевле продай подороже. Да и табачники не жадные, они готовы платить, но тем, "как вы говорите, кто на них работает"… да и они платят, если соблюдать их условия и следовать различным торговым программам, а если извините меня и не в Ваш адрес, не знаю масштаб Вашего магазина, но к примеру какая то гавнобудка берет со слезами на глазах 20блоков в месяц, то никто ей миллионы платить не будет :lol:
Про торговые программы уж рассказывать не буду, да и про то сколько платят за полки, просто при входе и ещё много чего, что может получать владелец достойного магазина. Так что мое мнение, хитрый маркетинговый ход цен на сигареты зависит от жадности хозяина магазина. За сим откланяюсь. Всем спасибо за внимание . ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9884
Маркетинговые ходы
Отправлено: 29.05.24 - 10:12
#49
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Да и табачники не жадные

Конечно не жадные,они умные и давно всё рассчитали,выгоднее давать подачки в виде бонусов и держать магазин на крючке в виже рекомендованных цен,чем просто работать как все остальные фирмы.Кстати для вашего сведения бонусы дают абсолютно все серьёзные фирмы и за объёмы продаж и за полки ,но только в табачных компаниях предел жадности зашкаливает ещё рекомендованными ценами.
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