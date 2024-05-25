Отправлено: - 09:41

Odin_iz_Teh:

В одной известной пивной сетке сиги на 5т дешевле рекомендованной цены, были по крайней мере,или эти по вашему совсем лохи

Odin_iz_Teh:

И алкоголь входит конечно, все входит на что установлена предельно низкая цена и не установлена предельно максимальная наценка...

Odin_iz_Teh:

А дальше конечно от жадности владельца зависит...

Цитата:Нет конечно не лохи,там тара на 10 тнг дороже-это маркетинг для таких как вы.Цитата:На алкоголь никто не когда не устанавливал рекомендованные розничные цены,есть минимальная цена установленная государством ,ниже которой нельзя продавать.Цитата:То есть владелец жадный,а табачная компания которая хочет ,что бы на них работали бесплатно хорошая, она не жадная о народе думает, продвигает отраву по минимально низкой цене