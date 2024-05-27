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родом из Шанхая2022:

тебя тогда ещё не было

родом из Шанхая2022:

только сливать будешь

Цитата:----Дорогуша , был я тогда ужеЦитата:-----Ещё в 1982 сам сливал себе для отцовской *Волги* у знакомого .