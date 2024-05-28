ни одним ни второму я не собираюсь говорить спасибо. это было и было просто как факты. ни один из них не имеет какого-то особого значения в факте моего бытия. они полностью равноправны. и выделять из этого что-то отдельно, особо, вот это глупость. просто во всех этих победных дедах и крымнашах нет истории. там только идеология и эзотерика. но как, это зачастую и бывает, насаженная на отдельные действительно научные факты, что должно придавать, и придает в глазах не слишком мозгораскидистых, ауру научности.
111: Нет, там мои предки кочевали, на наших землях
От самого Южноуральска тайга сплошная начинается Какие кочевья?)) В лесу только татары и башкиры жили До Челябинска казахи водили караваны и скот на продажу Но это не считается кочевьем Это логистический путь Казахи до Саратова кочевали там степь но тоже вопрос Это казахи или всё-таки ногайцы которых в советские времена сплошь в казахи записали неглядя?
Ещё раз повторю за границей республики нет никаких казахских земель Как нет никаких иных земель соседних народов в Казахстане То что казахи живут в Оренбургской и Астраханской областях ну так вышло при переделке территории Русские же живут в Петропавловске на казахской земле-ничего)
111: Ну тогда политика пришла к ним, и за счет своего молчания, теперь русский народ погибает сотнями тысяч. До них тоже дойдет очередь и правильно
Ниже по ссылке в видео, полковник ВС РФ запаса Михаил Анатольевич Шендаков, ветеран боевых действий, проходил ранее службу в Афганистане, Северо-Кавказском регионе говорит, что в Украине нехорошие люди воюют, на федеральных каналах пропаганда хорошо работает и.т.д.
Карачун: вопрос, почему я, лично, например, должен говорить "спасибо за победу" деду и не говорить "спасибо" немцам за поражение и вообще за организацию этой второй мровой заварушки ? и одни и вторые одинаково повлияли на факт моего существования. с чего вдруг одни молодцы а вторые гнусные фрицы? да просто потому что этим "историческим" так хочется. и не имеет значения объективная реальность. поэтому на серьёзных щах говорить о чем-то там "историческом" это такое. типа как пить водку в придорожной кафешке у черта на куличиках. должно бы вызывать рвотный рефлекс.
Psdz! Бред бредовый! Карачун и адекватность, похоже, антонимы!
В пединституте, но это же действительно вероломно, в 176.., уже не помню в каком году Россия и Турция обязываются не вмешиваться в дела Крымского ханства а в1783 году дай Бог памяти Россия включает Крым в состав Российской империи. С позиции силы , которому поспособствовало ослабление Оттоманской империи. Преподаватели у нас были классные, думаю Гугл не знает то что знали они, ну или знают, жаль большинства нет в живых
saba: бойтесь только при этом обнаружить свое невежество
да бросьте! страх сп(произнести)нуть что-нибудь несуразное, а под это определение подпадает всё в чем есть сомнения - то есть вообще всё, это свойство ума. глупость мечет слова без боязни и раздумий. нет, я не призываю вас прекратить швыряться горохом в стену. если вы имеете в этом удовольствие, продолжайте.это ещё забавнее чем старческий гонор из разряда "..я жизнь прожил, я лучше знаю"
Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать