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≡ Маркетинговые ходы
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49271
Маркетинговые ходы
Отправлено: 25.05.24 - 18:00
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Все из нас посещают супермаркеты. Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия. Меня постоянно терзают мутные сомнения по поводу цены. Дело в том, что в некоторых больших магазах есть бонусные, дисконтные, скидочные (не знаю как правильно) карты. Чисто для «своих». Надо только её завести или приобрести.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9882
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 17:57
#30
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Цитата:
mks2703:
Он имел ввиду, что супермаркет возьмет того же Кэмэла блоков 10, а магазинчик от силы блок. И так по всем позициям Мальборо, ЛМ и т.д.

10 наименований 10 блоков нормальный закуп,сейчас на сигареты цены космические,люди курить бросают переходят на всякие электронные штучки,так что они (дилеры) рады любому закупу,даже ездить стали почаще что бы за один раз не такие суммы были большие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:00
#31
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Цитата:
mks2703:
И это говорит чел, купивший Айфон и

Своей в кредит же взял, каспий рассрочка 2 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:05
#32
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Цитата:
mks2703:
Только не надо брать самое дешевое. Н

Ну тот же Абсолют, там по моему 8 тысяч допустим бутылка.
Хорошая водка, Манго брали раннее, когда бабло было, какая разница, 7800 или 8200?
Или эта, по 19 тысяч, виски Чивас что ди, за 19 по моему без скидок допустим.
Какая разница двести туда или сюда?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9882
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:06
#33
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Цитата:
111:
Своей в кредит же взял, каспий рассрочка 2 года

М-да брал 14 когда он ещё актуальный был,а пока расчитаешься уже 16 выйдет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:09
#34
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Цитата:
Добринцофф:
-да брал 14 когда он ещё актуальный был,а пока расчитаешься уже 16 выйдет.

Да, своей говорю, если б полгода ждали, 200 тысяч сэкономили бы, но она же горит.
С сотовыми берешь если рассрочку, то это означает скрытый кредит, товар дешевеет.
А вот термомикс брали шестой, тоже два года, они только дорожают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:10
#35
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А бабам вот 16й вышел, сразу надо купить, как та богатая соседка, которая понтуется а инстаграмме.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
576
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 19:14
#36
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Цитата:
Добринцофф:
Ну вот это же вы написали,а теперь переобуваетесь на ходу.


И где я переобулся? Внимательно прочитайте мой коммент 24 и сравните с 28... Не вижу переобувания. Или там что-то между строк я написал...

Цитата:
mks2703:
- Что цена для мелких магазинчиков у него выше, потому что, мелкий магазинчик берет от силы блок (а то и несколько пачек) определенных сигарет


определенных сигарет...к примеру блок Кэмэла...не знаю, вроде ясно излагаю
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9882
Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 00:08
#37
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Цитата:
mks2703:
И где я переобулся?

Если вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 02:49
#38
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Цитата:
Добринцофф:
вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.

Он хороший человек, немного ошибся.
Он понимает это
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
576
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 09:00
#39
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Цитата:
Добринцофф:
Если вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.


Короче каждый остался при своем мнении. Не настаиваю. Мне пофиг, я умею признавать свои ошибки. Но здесь, не вижу в этом необходимости.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
576
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 09:01
#40
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Цитата:
111:
Он хороший человек, немного ошибся. Он понимает это


Спс, канешно за адвокатские услуги. Но их надо предлагать другой стороне...
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
154
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 23:01
#41
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Открою всем "Великую" тайну ... Но начну с другого... С вопроса, почему оплата за проезд в автобусе никого не смущает? Нал дороже , безнал дешевле? Услуга же одна и та же. По поводу цен ... Каждый ставит так как хочет... У каждого супермаркета свои условия для поставщиков, объемы закупа, акции, кто то платит ретро бонусы супермаркету и т.д и т.п. Простой покупатель не видит всей картины... Ну а по поводу сигарет - цена на них зависит от жадности хозяина магазина ;-) Есть рекомендованная цена, которую держат супермаркеты, некоторые заправки, не жадные владельцы магазинов... Цена по которой сигареты отпускаются дистрибьютором она одинакова для всех, даже не зависит от того коробку вы купите или 10 коробок ... Но от этого зависит сумма бонусов которую получает магазин, верней владелец магазина. При этом табачники охотно платят таким и не малые деньги, если соблюдать все условия и договоренности. Так что товарищ Добринцов недоговаривает некоторых моментов ;-) весь этот бардак с ценами на сигареты начался с Затоболовки, после того как бедных ипэшников напрягли на безналичную оплату ... В Зтб даже своя "мафия" - ценовой сговор присутствовал по ценам на сигареты... :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9882
Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 23:54
#42
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Ну а по поводу сигарет - цена на них зависит от жадности хозяина магазина

Ого как интересно,огласите пожалуйста весь список товаров от которых зависит жадность хозяина магазина ,вот например алкоголь входит в этот список? :lol:
Цитата:
Odin_iz_Teh:
Есть рекомендованная цена, которую держат супермаркеты, некоторые заправки, не жадные владельцы магазинов...

Рекомендованная кем оллигархами из табачных компаний?Что бы я как последний лох работал бесплатно на них?А теперь расскажите мне с чего это вдруг они будут диктовать какие цены я буду ставить на эту отраву у себя в магазине?
Даже алкогольные фирмы никогда до такого не опускались.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9882
Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 23:57
#43
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Цена по которой сигареты отпускаются дистрибьютором она одинакова для всех, даже не зависит от того коробку вы купите или 10 коробок ... Но от этого зависит сумма бонусов которую получает магазин, верней владелец магазина. При этом табачники охотно платят таким и не малые деньги, если соблюдать все условия и договоренности. Так что товарищ Добринцов недоговаривает некоторых моментов

Вот я написал то же самое только два дня назад,так чего я не договариваю?
Цитата:
Добринцофф: Цена одинаковая для супермаркета и для магазина ,но есть бонусная программа чем больше ты берёшь тем больше бонусов , за счёт бонусов ты можешь снизить цену примерно так.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9882
Маркетинговые ходы
Отправлено: 29.05.24 - 00:01
#44
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
весь этот бардак с ценами на сигареты начался с Затоболовки,

Это называется не бардак,а справедливые партнёрские отношения на взаимовыгодных условиях,разве не так?
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