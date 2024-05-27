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Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
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