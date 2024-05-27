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≡ Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49271
Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
Отправлено: 27.05.24 - 22:05
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Суд района Беимбета Майлина вынес приговор в отношении сотрудников АО "НК "Қазақстан темір жолы" за коррупцию. Помимо начальника локомотивного депо на скамью подсудимых попали его заместитель, теплотехник и начальник топливного склада.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10334
Re: Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение...
Отправлено: 27.05.24 - 22:05
#1
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---Никогда такого не было и вот !!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14785
Re: Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение...
Отправлено: 28.05.24 - 15:04
#2
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Цитата:
Гога:

Да ладно Гога. Воровство ДТ на железке шло с давних времен. Началось ещё при СССР
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1277
Re: Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение...
Отправлено: 28.05.24 - 23:10
#3
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Цитата:
Vit:
Да ладно Гога. Воровство ДТ на железке шло с давних времен. Началось ещё при СССР

......тебя тогда ещё не было когда дизель не воровали,его просто от слова просто не воровали потаму что он был никому ненужен,да и бензин воровали но мало....
...подходишь с шлангом и ведром дядь дай бензина сколько не жалко а он говорит только сливать будешь сам или просто талончик даст но 20 литров....

.....а вот салярку тепловозники машинисты стали брать и продавать уже в лихие 90е ...
...всё и вся опломбировали тепловозы а они с обратки сливали в полторашки и в мешки в условном месте скидывали ну а мы забирали или были места прямо с тепловоза сливали пока пломбировать не стали...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3186
Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
Отправлено: 28.05.24 - 23:24
#4
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10334
Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
Отправлено: 29.05.24 - 00:33
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
тебя тогда ещё не было

----Дорогуша , был я тогда уже :lol: :lol: :lol: :lol: Цитата:
родом из Шанхая2022:
только сливать будешь

-----Ещё в 1982 сам сливал себе для отцовской *Волги* у знакомого .
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