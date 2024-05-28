Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 14:47
Картина функционирования «МТЗ-Казахстан» разрушила все клише о шумных мазутных буднях на заводе, сохранив при этом красоту металлических творений. Запущенное предприятие - дитя сотрудничества Казахстана и Белоруссии. Читать новость
Сидят такие наши диванные эксперты, даже не знают, где находится индустриальная зона (это я про 111 го) и рассказывают ,как у нас всё плохо.Проедьте в 8 утра на бывший дизельный, вы поразитесь сколько народа там работает, рядом металлопрокат ней стан, чуть дальше главный офис завода КИА, и дальше по Феодоровской трассе, поворачиваем налево и там и завод кабин для Беларуси и Камлит и много ещё чего о котором пока в прессе не говорят
Я уже говорил про теннисную федерацию, грамотный подход решает всё, Была Рыбакина около 300 места в рейтинге, был неоднозначный Бублик, который матерится на корте, сейчас они приподнялись, а уже Бейбит Жукаев подбирается к первой сотне, юношеская сборная почти всех вынесла на чемпионате Азии, нормальная работа, так и тут начали с простой сборки и дальше развиваются
Там много чего было, дизельный завод был раем для мародеров, помню заехали за поршневой группой, у входа лежит болванка из нержавейки тонн на пять, уже знаю для чего она была завезена, ни охранника никого, поднять мы её не смогли, когда потом приехали оформив официально, увы ее уже не было,а мы дураки с краном приперлись
saba: Там много чего было, дизельный завод был раем для мародеров, помню заехали за поршневой группой, у входа лежит болванка из нержавейки тонн на пять, уже знаю для чего она была завезена, ни охранника никого, поднять мы её не смогли, когда потом приехали оформив официально, увы ее уже не было,а мы дураки с краном приперлись
.....воровство большой грех как измена и убийство,всевышнего благодари что отвёл тебя от греха этого... ....несчастный этот дизельный там в лихие 90е только ленивый не воровал,а всё было куплено союзом и не за малые деньжища...
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