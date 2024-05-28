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≡ Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49271
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 14:47
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Картина функционирования «МТЗ-Казахстан» разрушила все клише о шумных мазутных буднях на заводе, сохранив при этом красоту металлических творений. Запущенное предприятие - дитя сотрудничества Казахстана и Белоруссии.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
140
Re: Заходят на завод три министра... - Производство кабин и...
Отправлено: 28.05.24 - 14:47
#1
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Средний возраст рабочих- 50 лет.. Чуток отработают, пока пуско-наладка- и на пенсию. Где молодежь? Где их интересы на этом предприятии??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14785
Re: Заходят на завод три министра... - Производство кабин и...
Отправлено: 28.05.24 - 15:01
#2
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Цитата:
Михаил:
Где молодежь? Где их интересы на этом предприятии??

В самой беларуси молодёжь разбежались, кто куда. Самая маленькая зп у них, на уровне Таджикистана. Они даже в Россию едут охранниками работать. Врятли и тут нашим будут хорошо платить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9878
Re: Заходят на завод три министра... - Производство кабин и...
Отправлено: 28.05.24 - 17:17
#3
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Цитата:
- Подножки для кабины полностью делаются здесь из отечественных материалов, - рассказывает генеральный директор ТОО Валентин ДАШКЕВИЧ. - Также происходит сборка капота

Источник:

Всё что нужно знать про казахстанский автопром.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4864
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 17:33
#4
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Цитата:
Добринцофф:

Сидят такие наши диванные эксперты, даже не знают, где находится индустриальная зона (это я про 111 го) и рассказывают ,как у нас всё плохо.Проедьте в 8 утра на бывший дизельный, вы поразитесь сколько народа там работает, рядом металлопрокат ней стан, чуть дальше главный офис завода КИА, и дальше по Феодоровской трассе, поворачиваем налево и там и завод кабин для Беларуси и Камлит и много ещё чего о котором пока в прессе не говорят
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4864
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 17:42
#5
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Я уже говорил про теннисную федерацию, грамотный подход решает всё, Была Рыбакина около 300 места в рейтинге, был неоднозначный Бублик, который матерится на корте, сейчас они приподнялись, а уже Бейбит Жукаев подбирается к первой сотне, юношеская сборная почти всех вынесла на чемпионате Азии, нормальная работа, так и тут начали с простой сборки и дальше развиваются
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4864
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 17:45
#6
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Эволюционный подход в отличие от революционного всегда неспешный, но нам надо здесь и сейчас и желательно позавчера
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9878
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 18:04
#7
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Цитата:
saba:
Сидят такие наши диванные эксперты, даже не знают, где находится индустриальная зона (это я про 111 го)

Он знает,когда по молодости работал на дизельном ,болтики в поршневую кидал,так сказать помогал чем мог становлению Казахстанского автопрома.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4864
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 18:12
#8
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Цитата:
Добринцофф:

Там много чего было, дизельный завод был раем для мародеров, помню заехали за поршневой группой, у входа лежит болванка из нержавейки тонн на пять, уже знаю для чего она была завезена, ни охранника никого, поднять мы её не смогли, когда потом приехали оформив официально, увы ее уже не было,а мы дураки с краном приперлись
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4864
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 18:15
#9
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Причем сильно подозреваю,если бы я дурак не настоял сделать всё официально валялась бы она до нашего прихода никому не нужная, там станки с ЧПУ стояли в упаковке, чего там только не было
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4864
Заходят на завод три министра... - Производство кабин и сборку капотов белорусского трактора запустили в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 18:18
#10
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Дурацкая честность и склонность к официоза не раз меня подводило в этой жизни, признаю
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1276
Re: Заходят на завод три министра... - Производство кабин и...
Отправлено: 28.05.24 - 22:19
#11
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Цитата:
saba:
Там много чего было, дизельный завод был раем для мародеров, помню заехали за поршневой группой, у входа лежит болванка из нержавейки тонн на пять, уже знаю для чего она была завезена, ни охранника никого, поднять мы её не смогли, когда потом приехали оформив официально, увы ее уже не было,а мы дураки с краном приперлись

.....воровство большой грех как измена и убийство,всевышнего благодари что отвёл тебя от греха этого...
....несчастный этот дизельный там в лихие 90е только ленивый не воровал,а всё было куплено союзом и не за малые деньжища...
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