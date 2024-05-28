Отправлено: - 07:14

saba:

Да нет в России же серьезно об этом говорят.

Цитата:мне один дядя, ныне покойный, полушепотом сообщил что он может влиять на погоду. и в желтых домах тоже много чего болтают наверняка этакого. нешто это всерьез воспринимать теперь?!