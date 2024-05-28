Re: «Сколько нам осталось здесь жить?» - это был самый...

Отправлено: - 17:53

Я был на таком слушании, эту женщину, главу городской архитектуры близко нельзя подпускать к общению с людьми, может специалист она грамотный, но так объясняет, что становится только хуже, ладно я поработал в акимате, для большинства это слова в воздух. На протяжении всего действа так и подмывало, встать и попросить слова для перевода