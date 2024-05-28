Отправлено: - 18:04

saba:

Сидят такие наши диванные эксперты, даже не знают, где находится индустриальная зона (это я про 111 го)

Цитата:Он знает,когда по молодости работал на дизельном ,болтики в поршневую кидал,так сказать помогал чем мог становлению Казахстанского автопрома.