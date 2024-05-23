НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49267
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это?
Результаты опроса

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:48
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это какой указ, можно конкретней?

Цитата:
«Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — говорил в апреле 2023 года президент Казахстана.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 01:25
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется

А чё не устроили то?
Цитата:
maxsaf:
Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией

Социум где мелкий чиновник не зависит от личного мнения президента называется демократическим тоесть выборным
Сказал президент про русский язык чето там на саммите
Ну ладно а у чиновника есть указ сокращать группы с русским языком)
Цитата:
maxsaf:
Не, челюсть сломается, по мнению родителей

Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаются
А ещё может шовинисты и ксенофобы
Бытовые националисты ещё могут быть
Да?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 01:27
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — говорил в апреле 2023 года президент Казахстана

Я тоже согласен
Полностью
Поэтому русские группы в садах и школы с русским языком обучения и вузы на русском у нас действительно есть)
Никто не может отрицать этого
Это ли не торжество интернационализма,демократии и толерантности?
В Канаде много садов и школ с русским языком?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 01:31
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А чё не устроили то?

Ну их же ещё с садиком не кинули, пока только беспокоятся. Ещё все лето впереди.

Цитата:
abaika95:
Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаются А ещё может шовинисты и ксенофобы Бытовые националисты ещё могут быть

Это ещё не повод для дискриминации
;-) :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 02:46
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом

Ты мне покажи, где он говорит не рожайте..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 02:56
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты мне покажи, где он говорит не рожайте..

У тебя в голове)) ты же сам это выдумал ;-) :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 11:26
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну их же ещё с садиком не кинули, пока только беспокоятся. Ещё все лето впереди.

Да повоняют и успокоятся
Ниче Цитата:
maxsaf:
Это ещё не повод для дискриминации

А их кто-то дискредитирует? Запрещает ходить а русские группы которые есть и частью их больше казахских?
Дискриминация это когда вообще русские группы разом отменят а кто будет вонять их будут в автобусе на задние сиденья сажать и фонтанчики отдельные делать питьевые как было у вас на западе)
А у нас демократичный подход и толерантность во всей красе по современным лекалам
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 11:44
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да повоняют и успокоятся

Видно будет ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 12:09
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Видно будет

Не видно а почувствуется
Воздух свежее станет
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS