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Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49267
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 16:15
Костанайцы, в частности, жалуются на то, в каком неопрятном виде — со слоем жухлой травы — остаются после обработки триммерами и газоны, и тротуары. Вопрос об этом мы задали сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в городском акимате.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 772
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 16:15
А задайте вопрос - ЗАЧЕМ только проявившуюся траву косить до самой земли? Остаётся безжизненная картина.
Не далее прошлой (максимум позапрошлой) недели - ул. Гоголя, 60. После дождей запахло зеленью, травой, листочками; одуванчики дополняют весеннюю картину. На следующий бригада из 15+ человек варварски, до земли выкосили к чертям и без того редкие зелёные островки, оставив после себя горы скошенной травы и мусора, лежавшего в ней.
Почему акимат (и его отделы) так стремится избавить город от растительности? Кронирование поперёк ствола, трава под корень - это не озеленение. В городе воздуха и так не осталось (благодаря их же стараниям). Куда смотрят экологи? Зачем нам нужно управление природных ресурсов?
[Исправлено: vofkakst, 27.05.2024 - 16:16]
Не далее прошлой (максимум позапрошлой) недели - ул. Гоголя, 60. После дождей запахло зеленью, травой, листочками; одуванчики дополняют весеннюю картину. На следующий бригада из 15+ человек варварски, до земли выкосили к чертям и без того редкие зелёные островки, оставив после себя горы скошенной травы и мусора, лежавшего в ней.
Почему акимат (и его отделы) так стремится избавить город от растительности? Кронирование поперёк ствола, трава под корень - это не озеленение. В городе воздуха и так не осталось (благодаря их же стараниям). Куда смотрят экологи? Зачем нам нужно управление природных ресурсов?
[Исправлено: vofkakst, 27.05.2024 - 16:16]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 592
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 08:54
да, трава только только появляется, еще не окрепла , а ее снимают до земли. И так каждый год планомерно борятся с зелеными насаждениями. Если бы трава выросла на 25-30 см, то стрижка была бы актуальна. А так только вредительство.
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 09:03
Цитата:
Вы прикалываетесь? это уже не стрижка а сенокос
рихард:
Если бы трава выросла на 25-30 см, то стрижка была бы актуальна. А так только вредительство.
Если бы трава выросла на 25-30 см, то стрижка была бы актуальна. А так только вредительство.
Вы прикалываетесь? это уже не стрижка а сенокос
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 576
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 09:06
Там просто тяжело держать эту бандуру, поэтому они и стригут налысо... Выдерживать 10 см от земли, во-первых надо постараться, во-вторых придется чаще ходить. Поэтому проще налысо и забыть надолго...
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 09:16
У меня есть мини трактор, вот такой:
И все, никакой сухой травы, идеально чистый газон.
И все, никакой сухой травы, идеально чистый газон.
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 09:17
Цитата:
Никто на такую высоту газон не стрижет.
mks2703:
Выдерживать 10 см от земли, во-первых надо постаратьс
Выдерживать 10 см от земли, во-первых надо постаратьс
Никто на такую высоту газон не стрижет.
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 09:24
Цитата:
Эта, как вы выразились, бандура называется триммер, и она предназначена для того, чтобы подравнять края. Это не для стрижки газонов, поэтому и получается чё попало. Стричь газоны надо либо газонокосилка и, либо трактором- косилкой. НЕ ТРИММЕРОМ.
mks2703:
Там просто тяжело держать эту бандуру,
Там просто тяжело держать эту бандуру,
Эта, как вы выразились, бандура называется триммер, и она предназначена для того, чтобы подравнять края. Это не для стрижки газонов, поэтому и получается чё попало. Стричь газоны надо либо газонокосилка и, либо трактором- косилкой. НЕ ТРИММЕРОМ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15930
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 11:31
Цитата:
У нас узкие полоски земли вдоль дорог
Такой трактор туда не заедет
А триммер рубит под корень
В итоге каждый год херня какая-то получается в городе
Когда вместо травы (да пусть уже была по пояс) во дворах лысые полянки и поднятая пыль
Делают не для себя а для отчёта по гос заказу
А в нем явно индикаторы такие
Выкосить траву от забора и до обеда
Вот и косят быстрей быстрей
maxsaf:
У меня есть мини трактор, вот такой:
У меня есть мини трактор, вот такой:
У нас узкие полоски земли вдоль дорог
Такой трактор туда не заедет
А триммер рубит под корень
В итоге каждый год херня какая-то получается в городе
Когда вместо травы (да пусть уже была по пояс) во дворах лысые полянки и поднятая пыль
Делают не для себя а для отчёта по гос заказу
А в нем явно индикаторы такие
Выкосить траву от забора и до обеда
Вот и косят быстрей быстрей
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 11:42
Цитата:
Ну делайте широкие, кто не даёт))
Цитата:
Ну газонокосилка то точно заедет, нормальная, а не этот ваш триммер.
Цитата:
Болашак, одним словом
abaika95:
У нас узкие полоски земли вдоль дорог
У нас узкие полоски земли вдоль дорог
Ну делайте широкие, кто не даёт))
Цитата:
abaika95:
Такой трактор туда не заедет
Такой трактор туда не заедет
Ну газонокосилка то точно заедет, нормальная, а не этот ваш триммер.
Цитата:
abaika95:
В итоге каждый год херня какая-то получается в городе
В итоге каждый год херня какая-то получается в городе
Болашак, одним словом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15930
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 12:08
Цитата:
Дома везде
Джипы припаркованы
Богатые же стали
Земля дорогая в городах Цитата:
Не везде
Цитата:
Нет как раз твой любимый совок
Чисто совковая практика делать для отчёта а не на нормальный результат
maxsaf:
Ну делайте широкие, кто не даёт))
Ну делайте широкие, кто не даёт))
Дома везде
Джипы припаркованы
Богатые же стали
Земля дорогая в городах Цитата:
maxsaf:
Ну газонокосилка то точно заедет,
Ну газонокосилка то точно заедет,
Не везде
Цитата:
maxsaf:
Болашак, одним словом
Болашак, одним словом
Нет как раз твой любимый совок
Чисто совковая практика делать для отчёта а не на нормальный результат
-
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