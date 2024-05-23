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Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49267
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это?
Результаты опроса
Результаты опроса
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:48
Цитата:
Цитата:
111:
Это какой указ, можно конкретней?
Это какой указ, можно конкретней?
Цитата:
«Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — говорил в апреле 2023 года президент Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 01:25
Цитата:
А чё не устроили то?
Цитата:
Социум где мелкий чиновник не зависит от личного мнения президента называется демократическим тоесть выборным
Сказал президент про русский язык чето там на саммите
Ну ладно а у чиновника есть указ сокращать группы с русским языком)
Цитата:
Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаются
А ещё может шовинисты и ксенофобы
Бытовые националисты ещё могут быть
Да?)
maxsaf:
Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется
Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется
А чё не устроили то?
Цитата:
maxsaf:
Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией
Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией
Социум где мелкий чиновник не зависит от личного мнения президента называется демократическим тоесть выборным
Сказал президент про русский язык чето там на саммите
Ну ладно а у чиновника есть указ сокращать группы с русским языком)
Цитата:
maxsaf:
Не, челюсть сломается, по мнению родителей
Не, челюсть сломается, по мнению родителей
Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаются
А ещё может шовинисты и ксенофобы
Бытовые националисты ещё могут быть
Да?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 01:27
Цитата:
Я тоже согласен
Полностью
Поэтому русские группы в садах и школы с русским языком обучения и вузы на русском у нас действительно есть)
Никто не может отрицать этого
Это ли не торжество интернационализма,демократии и толерантности?
В Канаде много садов и школ с русским языком?
maxsaf:
Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — говорил в апреле 2023 года президент Казахстана
Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу», — говорил в апреле 2023 года президент Казахстана
Я тоже согласен
Полностью
Поэтому русские группы в садах и школы с русским языком обучения и вузы на русском у нас действительно есть)
Никто не может отрицать этого
Это ли не торжество интернационализма,демократии и толерантности?
В Канаде много садов и школ с русским языком?
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 01:31
Цитата:
Ну их же ещё с садиком не кинули, пока только беспокоятся. Ещё все лето впереди.
Цитата:
Это ещё не повод для дискриминации
abaika95:
А чё не устроили то?
А чё не устроили то?
Ну их же ещё с садиком не кинули, пока только беспокоятся. Ещё все лето впереди.
Цитата:
abaika95:
Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаются А ещё может шовинисты и ксенофобы Бытовые националисты ещё могут быть
Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаются А ещё может шовинисты и ксенофобы Бытовые националисты ещё могут быть
Это ещё не повод для дискриминации
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 02:46
Цитата:
Ты мне покажи, где он говорит не рожайте..
maxsaf:
Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом
Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом
Ты мне покажи, где он говорит не рожайте..
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 02:56
Цитата:
У тебя в голове)) ты же сам это выдумал
111:
Ты мне покажи, где он говорит не рожайте..
Ты мне покажи, где он говорит не рожайте..
У тебя в голове)) ты же сам это выдумал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 11:26
Цитата:
Да повоняют и успокоятся
Ниче Цитата:
А их кто-то дискредитирует? Запрещает ходить а русские группы которые есть и частью их больше казахских?
Дискриминация это когда вообще русские группы разом отменят а кто будет вонять их будут в автобусе на задние сиденья сажать и фонтанчики отдельные делать питьевые как было у вас на западе)
А у нас демократичный подход и толерантность во всей красе по современным лекалам
maxsaf:
Ну их же ещё с садиком не кинули, пока только беспокоятся. Ещё все лето впереди.
Ну их же ещё с садиком не кинули, пока только беспокоятся. Ещё все лето впереди.
Да повоняют и успокоятся
Ниче Цитата:
maxsaf:
Это ещё не повод для дискриминации
Это ещё не повод для дискриминации
А их кто-то дискредитирует? Запрещает ходить а русские группы которые есть и частью их больше казахских?
Дискриминация это когда вообще русские группы разом отменят а кто будет вонять их будут в автобусе на задние сиденья сажать и фонтанчики отдельные делать питьевые как было у вас на западе)
А у нас демократичный подход и толерантность во всей красе по современным лекалам
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 11:44
Цитата:
Видно будет
abaika95:
Да повоняют и успокоятся
Да повоняют и успокоятся
Видно будет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15930
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 12:09
Цитата:
Не видно а почувствуется
Воздух свежее станет
maxsaf:
Видно будет
Видно будет
Не видно а почувствуется
Воздух свежее станет
-
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