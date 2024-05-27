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≡ Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49267
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 16:15
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Костанайцы, в частности, жалуются на то, в каком неопрятном виде — со слоем жухлой травы — остаются после обработки триммерами и газоны, и тротуары. Вопрос об этом мы задали сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в городском акимате.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
772
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 16:15
#1
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А задайте вопрос - ЗАЧЕМ только проявившуюся траву косить до самой земли? Остаётся безжизненная картина.
Не далее прошлой (максимум позапрошлой) недели - ул. Гоголя, 60. После дождей запахло зеленью, травой, листочками; одуванчики дополняют весеннюю картину. На следующий бригада из 15+ человек варварски, до земли выкосили к чертям и без того редкие зелёные островки, оставив после себя горы скошенной травы и мусора, лежавшего в ней.
Почему акимат (и его отделы) так стремится избавить город от растительности? Кронирование поперёк ствола, трава под корень - это не озеленение. В городе воздуха и так не осталось (благодаря их же стараниям). Куда смотрят экологи? Зачем нам нужно управление природных ресурсов?

[Исправлено: vofkakst, 27.05.2024 - 16:16]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
592
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 08:54
#2
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да, трава только только появляется, еще не окрепла , а ее снимают до земли. И так каждый год планомерно борятся с зелеными насаждениями. Если бы трава выросла на 25-30 см, то стрижка была бы актуальна. А так только вредительство.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 09:03
#3
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Цитата:
рихард:
Если бы трава выросла на 25-30 см, то стрижка была бы актуальна. А так только вредительство.

Вы прикалываетесь? :lol: это уже не стрижка а сенокос :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
576
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 09:06
#4
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Там просто тяжело держать эту бандуру, поэтому они и стригут налысо... Выдерживать 10 см от земли, во-первых надо постараться, во-вторых придется чаще ходить. Поэтому проще налысо и забыть надолго...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 09:16
#5
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У меня есть мини трактор, вот такой:



И все, никакой сухой травы, идеально чистый газон.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 09:17
#6
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Цитата:
mks2703:
Выдерживать 10 см от земли, во-первых надо постаратьс

Никто на такую высоту газон не стрижет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 09:24
#7
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Цитата:
mks2703:
Там просто тяжело держать эту бандуру,

Эта, как вы выразились, бандура называется триммер, и она предназначена для того, чтобы подравнять края. Это не для стрижки газонов, поэтому и получается чё попало. Стричь газоны надо либо газонокосилка и, либо трактором- косилкой. НЕ ТРИММЕРОМ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15930
Re: Жалобы горожан на качество ухода за газонами...
Отправлено: 28.05.24 - 11:31
#8
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Цитата:
maxsaf:
У меня есть мини трактор, вот такой:

У нас узкие полоски земли вдоль дорог
Такой трактор туда не заедет
А триммер рубит под корень

В итоге каждый год херня какая-то получается в городе
Когда вместо травы (да пусть уже была по пояс) во дворах лысые полянки и поднятая пыль
Делают не для себя а для отчёта по гос заказу
А в нем явно индикаторы такие
Выкосить траву от забора и до обеда
Вот и косят быстрей быстрей
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23255
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 11:42
#9
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Цитата:
abaika95:
У нас узкие полоски земли вдоль дорог

Ну делайте широкие, кто не даёт))

Цитата:
abaika95:
Такой трактор туда не заедет

Ну газонокосилка то точно заедет, нормальная, а не этот ваш триммер. ;-)

Цитата:
abaika95:
В итоге каждый год херня какая-то получается в городе

Болашак, одним словом :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15930
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 28.05.24 - 12:08
#10
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Цитата:
maxsaf:
Ну делайте широкие, кто не даёт))

Дома везде
Джипы припаркованы
Богатые же стали
Земля дорогая в городах Цитата:
maxsaf:
Ну газонокосилка то точно заедет,

Не везде
Цитата:
maxsaf:
Болашак, одним словом

Нет как раз твой любимый совок
Чисто совковая практика делать для отчёта а не на нормальный результат
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