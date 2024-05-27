Отправлено: - 10:36

рихард:

Зачастую приходится его покидать уже на запрещающий сигнал и под клаксоны поперечников.

Цитата:В ПДД РФ завершающий маневр на перекрестке имеет преимущество (наверное из Женевской конвенции правило?). Двигающиеся с других направлений не должны препятствовать этому. Не путать с прямым движением. Впрочем, запрещен въезд на перекресток, ЗА которым образовался затор.Поэтому нефиг сигналить поворачивающему, которому при нахождении на перекрестке загорелся запрещающий сигнал. Он должен его покинуть.