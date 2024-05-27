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≡ Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49267
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 15:50
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Скоро в Костанае появится зеленый «+»-образный сигнал светофора. Кроме того, установят дорожные знаки: 3.9.1 «Движение на электросамокатах запрещено», 7.26 «Вид ТС (электросамокатов)» и 7.27 «Кроме вида ТС (электросамокатов)». Что еще нужно знать водителям?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14783
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 28.05.24 - 09:40
#15
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Цитата:
555:

В г. Балхаше за маневр по стрелке номер 1(на всех картинках) мне был выписан штраф. Значит правильно стрелка номер 2. Или полисия в Балхаше оборотни. Но вариант 2 затруднен из за встречных машин которые тоже хотят повернуть.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1302
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 10:36
#16
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Цитата:
рихард:
Зачастую приходится его покидать уже на запрещающий сигнал и под клаксоны поперечников.

В ПДД РФ завершающий маневр на перекрестке имеет преимущество (наверное из Женевской конвенции правило?). Двигающиеся с других направлений не должны препятствовать этому. Не путать с прямым движением. Впрочем, запрещен въезд на перекресток, ЗА которым образовался затор.
Поэтому нефиг сигналить поворачивающему, которому при нахождении на перекрестке загорелся запрещающий сигнал. Он должен его покинуть.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1302
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 28.05.24 - 10:41
#17
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Цитата:
555:
И вот еще, мой самый "любимый" перекресток

Нормальный перекресток. При повороте налево водитель может занимать любую полосу, если нет знаков, разметки, преписывающей движение по полосам. Направо - только правую. У вас в РК иначе?
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