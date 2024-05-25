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Маркетинговые ходы
Маркетинговые ходы
N
Я робот(Пользователи)
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- 49266
Маркетинговые ходы
Отправлено: 25.05.24 - 18:00
Все из нас посещают супермаркеты. Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия. Меня постоянно терзают мутные сомнения по поводу цены. Дело в том, что в некоторых больших магазах есть бонусные, дисконтные, скидочные (не знаю как правильно) карты. Чисто для «своих». Надо только её завести или приобрести.
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Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 17:57
Цитата:
10 наименований 10 блоков нормальный закуп,сейчас на сигареты цены космические,люди курить бросают переходят на всякие электронные штучки,так что они (дилеры) рады любому закупу,даже ездить стали почаще что бы за один раз не такие суммы были большие.
mks2703:
Он имел ввиду, что супермаркет возьмет того же Кэмэла блоков 10, а магазинчик от силы блок. И так по всем позициям Мальборо, ЛМ и т.д.
Он имел ввиду, что супермаркет возьмет того же Кэмэла блоков 10, а магазинчик от силы блок. И так по всем позициям Мальборо, ЛМ и т.д.
10 наименований 10 блоков нормальный закуп,сейчас на сигареты цены космические,люди курить бросают переходят на всякие электронные штучки,так что они (дилеры) рады любому закупу,даже ездить стали почаще что бы за один раз не такие суммы были большие.
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:00
Цитата:
Своей в кредит же взял, каспий рассрочка 2 года.
mks2703:
И это говорит чел, купивший Айфон и
И это говорит чел, купивший Айфон и
Своей в кредит же взял, каспий рассрочка 2 года.
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:05
Цитата:
Ну тот же Абсолют, там по моему 8 тысяч допустим бутылка.
Хорошая водка, Манго брали раннее, когда бабло было, какая разница, 7800 или 8200?
Или эта, по 19 тысяч, виски Чивас что ди, за 19 по моему без скидок допустим.
Какая разница двести туда или сюда?
mks2703:
Только не надо брать самое дешевое. Н
Только не надо брать самое дешевое. Н
Ну тот же Абсолют, там по моему 8 тысяч допустим бутылка.
Хорошая водка, Манго брали раннее, когда бабло было, какая разница, 7800 или 8200?
Или эта, по 19 тысяч, виски Чивас что ди, за 19 по моему без скидок допустим.
Какая разница двести туда или сюда?
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:06
Цитата:
М-да брал 14 когда он ещё актуальный был,а пока расчитаешься уже 16 выйдет.
111:
Своей в кредит же взял, каспий рассрочка 2 года
Своей в кредит же взял, каспий рассрочка 2 года
М-да брал 14 когда он ещё актуальный был,а пока расчитаешься уже 16 выйдет.
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:09
Цитата:
Да, своей говорю, если б полгода ждали, 200 тысяч сэкономили бы, но она же горит.
С сотовыми берешь если рассрочку, то это означает скрытый кредит, товар дешевеет.
А вот термомикс брали шестой, тоже два года, они только дорожают.
Добринцофф:
-да брал 14 когда он ещё актуальный был,а пока расчитаешься уже 16 выйдет.
-да брал 14 когда он ещё актуальный был,а пока расчитаешься уже 16 выйдет.
Да, своей говорю, если б полгода ждали, 200 тысяч сэкономили бы, но она же горит.
С сотовыми берешь если рассрочку, то это означает скрытый кредит, товар дешевеет.
А вот термомикс брали шестой, тоже два года, они только дорожают.
Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 18:10
А бабам вот 16й вышел, сразу надо купить, как та богатая соседка, которая понтуется а инстаграмме.
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 27.05.24 - 19:14
Цитата:
И где я переобулся? Внимательно прочитайте мой коммент 24 и сравните с 28... Не вижу переобувания. Или там что-то между строк я написал...
Цитата:
определенных сигарет...к примеру блок Кэмэла...не знаю, вроде ясно излагаю
Добринцофф:
Ну вот это же вы написали,а теперь переобуваетесь на ходу.
Ну вот это же вы написали,а теперь переобуваетесь на ходу.
И где я переобулся? Внимательно прочитайте мой коммент 24 и сравните с 28... Не вижу переобувания. Или там что-то между строк я написал...
Цитата:
mks2703:
- Что цена для мелких магазинчиков у него выше, потому что, мелкий магазинчик берет от силы блок (а то и несколько пачек) определенных сигарет
- Что цена для мелких магазинчиков у него выше, потому что, мелкий магазинчик берет от силы блок (а то и несколько пачек) определенных сигарет
определенных сигарет...к примеру блок Кэмэла...не знаю, вроде ясно излагаю
Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 00:08
Цитата:
Если вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
mks2703:
И где я переобулся?
И где я переобулся?
Если вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 02:49
Цитата:
Он хороший человек, немного ошибся.
Он понимает это
Добринцофф:
вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
Он хороший человек, немного ошибся.
Он понимает это
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 09:00
Цитата:
Короче каждый остался при своем мнении. Не настаиваю. Мне пофиг, я умею признавать свои ошибки. Но здесь, не вижу в этом необходимости.
Добринцофф:
Если вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
Если вы не отличаете несколько пачек от одного блока то дальнейшую дисскусию на эту тему вести бесполезно.
Короче каждый остался при своем мнении. Не настаиваю. Мне пофиг, я умею признавать свои ошибки. Но здесь, не вижу в этом необходимости.
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 28.05.24 - 09:01
Цитата:
Спс, канешно за адвокатские услуги. Но их надо предлагать другой стороне...
111:
Он хороший человек, немного ошибся. Он понимает это
Он хороший человек, немного ошибся. Он понимает это
Спс, канешно за адвокатские услуги. Но их надо предлагать другой стороне...
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