Отправлено: - 17:57

mks2703:

Он имел ввиду, что супермаркет возьмет того же Кэмэла блоков 10, а магазинчик от силы блок. И так по всем позициям Мальборо, ЛМ и т.д.

Цитата:10 наименований 10 блоков нормальный закуп,сейчас на сигареты цены космические,люди курить бросают переходят на всякие электронные штучки,так что они (дилеры) рады любому закупу,даже ездить стали почаще что бы за один раз не такие суммы были большие.