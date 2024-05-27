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Карачун:

трындящих на форуме о крыме, не существовало. вопрос, почему я, лично, например, должен говорить "спасибо за победу" деду и не говорить "спасибо" немцам за поражение и вообще за организацию этой второй мровой заварушки ? и одни и вторые одинаково повлияли на факт моего существования

Цитата:Победа была превомзоганиемА поражение следствие превозмогания противникаСпасибо проигравшим не говорятЕсли вы сын пленной немки и советского солдата то да начало заварушки в виде второй мировой это начало отсчета вашей судьбыМожете говорит спасибо Гитлеру но в целом это глупостьИначе каждый виток и пучек развития судьбаносных событий придется пересматривать и говорить спасибо вплоть до войны неандертальцев против краманьонцев