Отправлено: - 01:25

maxsaf:

Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется

maxsaf:

Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией

maxsaf:

Не, челюсть сломается, по мнению родителей

Цитата:А чё не устроили то?Цитата:Социум где мелкий чиновник не зависит от личного мнения президента называется демократическим тоесть выборнымСказал президент про русский язык чето там на саммитеНу ладно а у чиновника есть указ сокращать группы с русским языком)Цитата:Ну вот такие вот темные людишки эти родители получаютсяА ещё может шовинисты и ксенофобыБытовые националисты ещё могут бытьДа?)