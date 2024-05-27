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saba:

Будете и дальше сказки рассказывать, что Крым исторически принадлежал России?

одинаково

Цитата:конечно будут. история на обывательском уровне это та ещё ночная бабочка.вот давайте объективно, если бы предыдущие события произошли иначе никого из нас бы нынешних, трындящих на форуме о крыме, не существовало. вопрос, почему я, лично, например, должен говорить "спасибо за победу" деду и не говорить "спасибо" немцам за поражение и вообще за организацию этой второй мровой заварушки ? и одни и вторыеповлияли на факт моего существования. с чего вдруг одни молодцы а вторые гнусные фрицы? да просто потому что этим "историческим" так хочется. и не имеет значения объективная реальность. поэтому на серьёзных щах говорить о чем-то там "историческом" это такое. типа как пить водку в придорожной кафешке у черта на куличиках. должно бы вызывать рвотный рефлекс.