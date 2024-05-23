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≡ Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49266
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
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Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это?
Результаты опроса

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15925
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 17:31
#15
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Цитата:
maxsaf:
Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?

Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешь
Токаев не может лукавить))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:14
#16
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Цитата:
maxsaf:
Не должен. Тунеядцы, спекулянты и жулики вообще не должны зарабатывать

То есть Мишаня, который топит за русский, тунеядец?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:15
#17
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Цитата:
abaika95:
Кто то избавляется от русского языка?

Ну чтобы провоцировать, надо закатить истерику, избавляетесь, убиваете!
У него всегда такая постанова мелких провокаций.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:17
#18
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Цитата:
111:
То есть Мишаня, который топит за русский, тунеядец?

Понятия не имею, чем он зарабатывает на жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:17
#19
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Цитата:
maxsaf:
Понятия не имею, чем он зарабатывает на жизнь.

Ну вот, а говоришь так
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:18
#20
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Цитата:
111:
избавляетесь, убиваете!

От русскоязычных групп в садике вы не избавляетесь, они сами куда-то исчезают. А вы их бегаете, ищите "Ау, ау" :lol:

[Исправлено: maxsaf, 27.05.2024 - 19:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:19
#21
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Цитата:
111:
Ну вот, а говоришь так

Как так? Ты хоть понял, что именно я сказал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:32
#22
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Цитата:
maxsaf:
А вы их бегаете, ищите "Ау

Зачем?
Мне как то бяры быр на них.
Я своего отдал в казахский.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:33
#23
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Цитата:
maxsaf:
Как так? Ты хоть понял, что именно я сказал?

Мишаню ты подколол.
Я сделал сарказм на его вранье.
Думаю он поймет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 20:44
#24
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Цитата:
abaika95:
Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешь Токаев не может лукавить))

Какие-то чиновники избавляются, которые "забили" на указания президента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38424
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 21:45
#25
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Цитата:
maxsaf:
которые "забили" на указания президента.

Указания, чтоб казахам не размножаться?
Это какой указ, можно конкретней?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15925
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 23:53
#26
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Цитата:
111:
Ну чтобы провоцировать, надо закатить истерику, избавляетесь, убиваете!

Ну мелкие бесы они такие))
Цитата:
maxsaf:
От русскоязычных групп в садике вы не избавляетесь, они сами куда-то исчезают. А вы их бегаете, ищите "Ау, ау"

Никто не бегает
Всем пофигу)
Мелкая Группа возмутилась что им детей в казахские группы придется водить
Ах страх какой
Это же ужас
Маленький ребенок пойдет в казахскую группу где с ним счёт на казахском языке разучат в лучшем случае а остальное время воспитатели на русском с ним будут общаться ))
Съедят его там наверно по мнению родителей Цитата:
maxsaf:
Какие-то чиновники избавляются, которые "забили" на указания президента.

Прикинь какой у нас уровень демократии
Слово президента не указ
Ну сказал и сказал и чё?)
Указ где его? Нету
Значит можно говорить для Макса из Канады все что угодно)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:39
#27
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Цитата:
abaika95:
Мелкая Группа возмутилась что им детей в казахские группы придется водить Ах страх какой

Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:40
#28
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Цитата:
abaika95:
Прикинь какой у нас уровень демократии Слово президента не указ

Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23248
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:41
#29
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Цитата:
abaika95:
Съедят его там наверно по мнению родителей

Не, челюсть сломается, по мнению родителей :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.05.2024 - 01:42]
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