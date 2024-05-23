Отправлено: - 17:31

maxsaf:

Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?

Цитата:Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешьТокаев не может лукавить))