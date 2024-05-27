Отправлено: - 23:48

maxsaf:

Когда такое про Петропавловск кто-то говорит - сразу на нары отправляют

saba:

Россия вероломно напала на Крым и присоединила его к себе.

saba:

Будете и дальше сказки рассказывать, что Крым исторически принадлежал России?

Цитата:Кого то отправляют на нары в России кто кричит что Петропавловск их?Покажи хоть один случай Цитата:Вероломно на Крым)) смешно как-то звучит)Это как Чингисхан вероломно напал на Хорезм а потом на Русь)) ещё ровно в 4 утра надо добавитьЦитата:А кому он исторически принадлежит?Татарам? Они там прямые захватчикиГрекам? Они там такие же захватчикиСкифам? А кто скифы сейчас?Скифы растворились в южных народах ПричерноморьяТе же украинцы, донские казаки, и ногайцы имеют скифские корниТак что вопрос спорныйКак и вопрос что туркам не принадлежит исторически малая Азия и их оттуда по полному моральному праву можно выпнуть найдись на турецкий вопрос более умный реализатор чем Екатерина 2