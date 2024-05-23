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Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49266
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это?
Результаты опроса
Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15922
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 17:31
Цитата:
Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешь
Токаев не может лукавить))
maxsaf:
Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?
Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?
Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешь
Токаев не может лукавить))
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:14
Цитата:
То есть Мишаня, который топит за русский, тунеядец?
maxsaf:
Не должен. Тунеядцы, спекулянты и жулики вообще не должны зарабатывать
Не должен. Тунеядцы, спекулянты и жулики вообще не должны зарабатывать
То есть Мишаня, который топит за русский, тунеядец?
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:15
Цитата:
Ну чтобы провоцировать, надо закатить истерику, избавляетесь, убиваете!
У него всегда такая постанова мелких провокаций.
abaika95:
Кто то избавляется от русского языка?
Кто то избавляется от русского языка?
Ну чтобы провоцировать, надо закатить истерику, избавляетесь, убиваете!
У него всегда такая постанова мелких провокаций.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:17
Цитата:
Понятия не имею, чем он зарабатывает на жизнь.
111:
То есть Мишаня, который топит за русский, тунеядец?
То есть Мишаня, который топит за русский, тунеядец?
Понятия не имею, чем он зарабатывает на жизнь.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:17
Цитата:
Ну вот, а говоришь так
maxsaf:
Понятия не имею, чем он зарабатывает на жизнь.
Понятия не имею, чем он зарабатывает на жизнь.
Ну вот, а говоришь так
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:18
Цитата:
От русскоязычных групп в садике вы не избавляетесь, они сами куда-то исчезают. А вы их бегаете, ищите "Ау, ау"
[Исправлено: maxsaf, 27.05.2024 - 19:20]
111:
избавляетесь, убиваете!
избавляетесь, убиваете!
От русскоязычных групп в садике вы не избавляетесь, они сами куда-то исчезают. А вы их бегаете, ищите "Ау, ау"
[Исправлено: maxsaf, 27.05.2024 - 19:20]
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:19
Цитата:
Как так? Ты хоть понял, что именно я сказал?
111:
Ну вот, а говоришь так
Ну вот, а говоришь так
Как так? Ты хоть понял, что именно я сказал?
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:32
Цитата:
Зачем?
Мне как то бяры быр на них.
Я своего отдал в казахский.
maxsaf:
А вы их бегаете, ищите "Ау
А вы их бегаете, ищите "Ау
Зачем?
Мне как то бяры быр на них.
Я своего отдал в казахский.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 18:33
Цитата:
Мишаню ты подколол.
Я сделал сарказм на его вранье.
Думаю он поймет.
maxsaf:
Как так? Ты хоть понял, что именно я сказал?
Как так? Ты хоть понял, что именно я сказал?
Мишаню ты подколол.
Я сделал сарказм на его вранье.
Думаю он поймет.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 20:44
Цитата:
Какие-то чиновники избавляются, которые "забили" на указания президента.
abaika95:
Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешь Токаев не может лукавить))
Кто то избавляется от русского языка? Хде? Покажите? Токаев вроде как везде только про русский язык и его поддержку и толдычит часами))) тыж сам ему доверяешь Токаев не может лукавить))
Какие-то чиновники избавляются, которые "забили" на указания президента.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 21:45
Цитата:
Указания, чтоб казахам не размножаться?
Это какой указ, можно конкретней?
maxsaf:
которые "забили" на указания президента.
которые "забили" на указания президента.
Указания, чтоб казахам не размножаться?
Это какой указ, можно конкретней?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15922
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 27.05.24 - 23:53
Цитата:
Ну мелкие бесы они такие))
Цитата:
Никто не бегает
Всем пофигу)
Мелкая Группа возмутилась что им детей в казахские группы придется водить
Ах страх какой
Это же ужас
Маленький ребенок пойдет в казахскую группу где с ним счёт на казахском языке разучат в лучшем случае а остальное время воспитатели на русском с ним будут общаться ))
Съедят его там наверно по мнению родителей Цитата:
Прикинь какой у нас уровень демократии
Слово президента не указ
Ну сказал и сказал и чё?)
Указ где его? Нету
Значит можно говорить для Макса из Канады все что угодно)
111:
Ну чтобы провоцировать, надо закатить истерику, избавляетесь, убиваете!
Ну чтобы провоцировать, надо закатить истерику, избавляетесь, убиваете!
Ну мелкие бесы они такие))
Цитата:
maxsaf:
От русскоязычных групп в садике вы не избавляетесь, они сами куда-то исчезают. А вы их бегаете, ищите "Ау, ау"
От русскоязычных групп в садике вы не избавляетесь, они сами куда-то исчезают. А вы их бегаете, ищите "Ау, ау"
Никто не бегает
Всем пофигу)
Мелкая Группа возмутилась что им детей в казахские группы придется водить
Ах страх какой
Это же ужас
Маленький ребенок пойдет в казахскую группу где с ним счёт на казахском языке разучат в лучшем случае а остальное время воспитатели на русском с ним будут общаться ))
Съедят его там наверно по мнению родителей Цитата:
maxsaf:
Какие-то чиновники избавляются, которые "забили" на указания президента.
Какие-то чиновники избавляются, которые "забили" на указания президента.
Прикинь какой у нас уровень демократии
Слово президента не указ
Ну сказал и сказал и чё?)
Указ где его? Нету
Значит можно говорить для Макса из Канады все что угодно)
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:39
Цитата:
Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется
abaika95:
Мелкая Группа возмутилась что им детей в казахские группы придется водить Ах страх какой
Мелкая Группа возмутилась что им детей в казахские группы придется водить Ах страх какой
Эти два с половиной человека могут такой "симонян" устроить, что мало не покажется
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:40
Цитата:
Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией
abaika95:
Прикинь какой у нас уровень демократии Слово президента не указ
Прикинь какой у нас уровень демократии Слово президента не указ
Вообще-то это немного по другому называется, но ты можешь звать это демократией
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 28.05.24 - 00:41
Цитата:
Не, челюсть сломается
abaika95:
Съедят его там наверно по мнению родителей
Съедят его там наверно по мнению родителей
Не, челюсть сломается
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