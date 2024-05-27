Отправлено: - 18:06

Теперь, независимо от дорожных знаков, водитель при выезде уступает дорогу транспортному средству на проезжей части, куда он выезжает. Это упростит оформление ДТП и позволит сэкономить средства на установку дорожных знаков

Цитата:А в чем экономия я не пойму, на установке знаков приоритета? Но тогда больше затрат на знаки ограничения скорости, ведь он действует до перекрестка, а раз теперь любой выезд это перекресток, то за ним действие знака ограничения скорости не действует, как и знаки запрета остановки, стоянки