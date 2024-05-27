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Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49266
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 15:50
Скоро в Костанае появится зеленый «+»-образный сигнал светофора. Кроме того, установят дорожные знаки: 3.9.1 «Движение на электросамокатах запрещено», 7.26 «Вид ТС (электросамокатов)» и 7.27 «Кроме вида ТС (электросамокатов)». Что еще нужно знать водителям?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1500
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 15:50
когда со светофорами разберутся? у половины секции или не работают, или работают не в режиме, на многих обратного отсчета не видно
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 772
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 15:52
И разметку когда нарисуют?
А то только штрафами горазды пугать. Делать ничего не хотят.
А то только штрафами горазды пугать. Делать ничего не хотят.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 772
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 16:01
Цитата:
Жалуются на "старые светофоры" - советские, ламповые-не один десяток лет бы отработали.
Эта китайская ерунда которую ставят у нас часто на этапе установки работает некорректно - на пересечении фролова- краснопартизанская пешеходные светофоры с момента запуска горят красно-зеленым цветом (одновременно) и ничего)))) и таких случаев , увы, не единицы....
лимон:
когда со светофорами разберутся
когда со светофорами разберутся
Жалуются на "старые светофоры" - советские, ламповые-не один десяток лет бы отработали.
Эта китайская ерунда которую ставят у нас часто на этапе установки работает некорректно - на пересечении фролова- краснопартизанская пешеходные светофоры с момента запуска горят красно-зеленым цветом (одновременно) и ничего)))) и таких случаев , увы, не единицы....
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 985
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 17:53
если ехать с центра по Назарбаева, проехав мосты поворот налево с двух полос, но повернув налево там одна полоса...
Про стоп линии тоже не совсем понятно, если проехал ее, но до перекрестка по старым понятиям еще не доехал нужно обязательно завершать маневр? Или можно остановиться. Ведь у нас если уже на перекрестке, то завершаешь маневр уже на красный, а если только проехал стоп линию, то центра перекрестка еще будет вереница авто и чтобы они все завершили маневр это нужно с полминуты если не более, автомобилям поперечного движения стоять на разрешающий цвет светофора... Никто не будет так долго стоять, аварий станет еще больше
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 17:54
Цитата:
В Рудном рисуют прямо по колдобинам.Тендер выиграли, сроки указаны, а то, что дороги после зимы надо привести в порядок никого не колышет, надо осваивать.
vofkakst:
В Рудном рисуют прямо по колдобинам.Тендер выиграли, сроки указаны, а то, что дороги после зимы надо привести в порядок никого не колышет, надо осваивать.
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 17:59
В любом случае каждый инспектор будет определять, было нарушение или нет, исходя индивидуально из той или иной ситуации.///Кто-то довольно потирает руки.
[Исправлено: КГСПС, 27.05.2024 - 18:00]
[Исправлено: КГСПС, 27.05.2024 - 18:00]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 985
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 18:06
Цитата:
Теперь, независимо от дорожных знаков, водитель при выезде уступает дорогу транспортному средству на проезжей части, куда он выезжает. Это упростит оформление ДТП и позволит сэкономить средства на установку дорожных знаков
А в чем экономия я не пойму, на установке знаков приоритета? Но тогда больше затрат на знаки ограничения скорости, ведь он действует до перекрестка, а раз теперь любой выезд это перекресток, то за ним действие знака ограничения скорости не действует, как и знаки запрета остановки, стоянки
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 591
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 22:39
у меня точно такие же мысли возникли как и в 4 и в 7 комментариях у dandiv. На бумаге у расказчиков все ровно и гладко. А в жизни редко встретишь пустой перекресток. Зачастую приходится его покидать уже на запрещающий сигнал и под клаксоны поперечников. Могут сказать что сами виноваты, что не правильно оценили обстановку и выехали на заполненный перекресток за несколько секунд до красного. Думаю, что так и будут формулировать, но бывает,что выезжаешь вполне нормально, а впереди идущая машина по различным причинам замешкалась. В итоге попадает под раздачу следом идущий автомобиль. Может привыкнем к этим новым изменениям. Может кое что опять переделают.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4472
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 22:41
Цитата:
Нет, там две полосы. Просто узкие. А перед поворотом на Плазу колдобина, которую все объезжают с выездом на левую полосу.
dandiv:
если ехать с центра по Назарбаева, проехав мосты поворот налево с двух полос, но повернув налево там одна полоса...
если ехать с центра по Назарбаева, проехав мосты поворот налево с двух полос, но повернув налево там одна полоса...
Нет, там две полосы. Просто узкие. А перед поворотом на Плазу колдобина, которую все объезжают с выездом на левую полосу.
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 23:04
Внимание вопрос к знатокам. По новым правилам ПДД, по какой траектории я должен повернуть?
[Исправлено: 555, 27.05.2024 - 22:10]
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 23:16
Ну и вот на этом как бы вы повернули?
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 23:30
И вот еще, мой самый "любимый" перекресток.
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