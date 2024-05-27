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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:13
#6586
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:15
#6587
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Цитата:
saba:
Ну большинство отмалчиваются.

Цитата:
saba:
как наш Гога,

-----Вы что -то хотели конкретно от меня услышать ?Задайте вопрос напрямую - отвечу .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:17
#6588
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Цитата:
111:
Родина моих предков, наши казахские земли.

Цитата:
111:
Конкретику то можно
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10332
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:20
#6589
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Цитата:
111:
Екатеринбург. Родина моих предков, наши казахские земли.

-----А можно поподробнее , где ещё ваш земли ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23245
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:34
#6590
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Цитата:
111:
Екатеринбург. Родина моих предков, наши казахские земли.

Когда такое про Петропавловск кто-то говорит - сразу на нары отправляют
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 23:06
#6591
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Цитата:
Гога:

Пфф Гога, Вы же всегда говорите ,что народ и власти это не одно и тоже, вроде как не поддерживаете войну, но за Крым вцепились, хотя я здесь писал, что по Кучук Кайнарджийскому договору Турция и Россия обязались не вмешиваться в дела Крымского ханства, стоило Турции немного ослабнуть, как Россия вероломно напала на Крым и присоединила его к себе. Вот тебе и Крымнаш! И произошло всё за какие то 20 лет, во время одного правления Екатерины 2
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4854
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 23:15
#6592
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Будете и дальше сказки рассказывать, что Крым исторически принадлежал России?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 23:42
#6593
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Цитата:
111:
Екатеринбург. Родина моих предков, наши казахские земли.

Нет никаких казахских земель вне Казахстана
Казахстан максимально в естественных границах этнического расселения казахов образован
А Урал темболее к казахам никакого отношения не имеет
Это башкирские и татарские территории
Прото Венгрия откуда Угро мадьяры в Европу двинулись а башкиры и татары мишари с мордвой их прямые ближайшие родственники здесь.
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555
§ 555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
22.02.10
Сообщений:
730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 23:46
#6594
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Цитата:
Гога:
-----А можно поподробнее , где ещё ваш земли ?

Обычно Омск вспоминают, Оренбург, Саратов, Самару
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 23:48
#6595
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Цитата:
maxsaf:
Когда такое про Петропавловск кто-то говорит - сразу на нары отправляют

Кого то отправляют на нары в России кто кричит что Петропавловск их?
Покажи хоть один случай Цитата:
saba:
Россия вероломно напала на Крым и присоединила его к себе.

Вероломно на Крым)) смешно как-то звучит)
Это как Чингисхан вероломно напал на Хорезм а потом на Русь)) ещё ровно в 4 утра надо добавить
Цитата:
saba:
Будете и дальше сказки рассказывать, что Крым исторически принадлежал России?

А кому он исторически принадлежит?
Татарам? Они там прямые захватчики
Грекам? Они там такие же захватчики
Скифам? А кто скифы сейчас?
Скифы растворились в южных народах Причерноморья
Те же украинцы, донские казаки, и ногайцы имеют скифские корни
Так что вопрос спорный

Как и вопрос что туркам не принадлежит исторически малая Азия и их оттуда по полному моральному праву можно выпнуть найдись на турецкий вопрос более умный реализатор чем Екатерина 2
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15922
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 00:07
#6596
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Это к вопросу
Если евреям дали землю на месте где 2000 тысячи лет назад при римской империи было их прото государство Иудея
И 2 тыс лет они там не жили уже но им там вырезали кусок земли просто так
То что мешает взять и венграм дать кусок земли на южном Урале откуда они исторически вышли к слову даже позже чем евреи из иудеи)
Венгры прямые потомки угров с Урала
А болгарам дать землю в Поволжье они тоже оттуда в Европу ушли и государство у них было великая Булгария
Исторически же)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.05.24 - 00:33
#6597
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Цитата:
saba:
Будете и дальше сказки рассказывать, что Крым исторически принадлежал России?

конечно будут. история на обывательском уровне это та ещё ночная бабочка.
вот давайте объективно, если бы предыдущие события произошли иначе никого из нас бы нынешних, трындящих на форуме о крыме, не существовало. вопрос, почему я, лично, например, должен говорить "спасибо за победу" деду и не говорить "спасибо" немцам за поражение и вообще за организацию этой второй мровой заварушки ? и одни и вторые одинаково повлияли на факт моего существования. с чего вдруг одни молодцы а вторые гнусные фрицы? да просто потому что этим "историческим" так хочется. и не имеет значения объективная реальность. поэтому на серьёзных щах говорить о чем-то там "историческом" это такое. типа как пить водку в придорожной кафешке у черта на куличиках. должно бы вызывать рвотный рефлекс. :lol:
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