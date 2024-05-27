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≡ Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49266
Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение дизтоплива и 12 млн тенге
Отправлено: 27.05.24 - 22:05
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Суд района Беимбета Майлина вынес приговор в отношении сотрудников АО "НК "Қазақстан темір жолы" за коррупцию. Помимо начальника локомотивного депо на скамью подсудимых попали его заместитель, теплотехник и начальник топливного склада.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10330
Re: Главу депо костанайского филиала КТЖ осудили за хищение...
Отправлено: 27.05.24 - 22:05
#1
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---Никогда такого не было и вот !!!
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