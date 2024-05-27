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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:22
#6571
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Цитата:
maxsaf:

Российский спорт велик, кто с этим будет спорить, жалко только сейчас спортсменов, кто то чего то доказывает всему миру, а в том числе спортсмены страдают.Ни на Олимпиаду, никуда, кроме игр БРИКС, куда даже ведущие спортсмены Китая не поехали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15918
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:25
#6572
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Цитата:
maxsaf:
Этот закон как-то на российский спорт повлиял?

Конечно
Сразу все ринулись иностранное гражданство получать выступая за Россию
Даже прославленный патриот и гордость России Хабиб оказался гражданином ОАЭ)) благо в России идиоты разрешают двойное гражданство
В итоге там элита сплошь британская получается а спортсмены арабы))


И да не повлияет никак на наш спорт введение экзаменов по получению гражданства
Если очень надо будет дадут паспорт сразу убежавшему из России спортсмену без всяких экзаменов)
Как Депардье дали российский паспорт зачем-то)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38421
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:25
#6573
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Цитата:
saba:
жалко только сейчас спортсменов, кто то чего то доказывает всему миру, а в том числе спортсмены страдают

Че этих то жалеть, они поддерживают войну, пусть как в Украине идут и погибают,
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:30
#6574
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Цитата:
111:
Русский мир

укронацисткий мир.
228 детей погибли в Донбассе от украинских снарядов с 2014 года.

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:36
#6575
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Цитата:
111:

Ну большинство отмалчиваются. Из известных приходит на ум шахматист Карякин, а больше не слышал. Скорее всего как наш Гога, власть не поддерживаю, но Крымнаш! И в политике не разбираюсь!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38421
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:54
#6576
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Цитата:
saba:
в политике не разбираюсь!

Ну тогда политика пришла к ним, и за счет своего молчания, теперь русский народ погибает сотнями тысяч.
До них тоже дойдет очередь и правильно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38421
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 18:36
#6577
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Цитата:
saba:
Ну большинство отмалчиваются. Из

Да, рабам нельзя лезть в политику и решать как им жить.
За этих молчаливых рабов, поддерживающих фашизм в Украине, думает их Хозяин.
Жалеть рабов нельзя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38421
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:02
#6578
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Екатеринбург.
Родина моих предков, наши казахские земли.
Но блин, в тупую не понимаю, почему там лижут яйца?
У них что там, белая горячка началась?
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:38
#6579
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Цитата:
111:

Русский мир.

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N
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(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:45
#6580
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Цитата:
111:

Екатеринбург был основан 7 ноября (18 ноября) 1723 года как железоделательный завод. При этом День города с 1987 года отмечается в третью субботу августа. Имя городу было дано в честь императрицы Екатерины I. В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии.
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(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:57
#6581
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Цитата:
111:
Жалеть рабов нельзя.

Рабы...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38421
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 21:48
#6582
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Цитата:
N0name:
Екатерина II даровала

И потому на наших землях надо лизать яйца?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38421
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 21:51
#6583
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Цитата:
N0name:
228 детей погибли в Донбассе от украинских

Конкретику то можно, куда попал, что попало и тд?
Супермаркет вчера допустим разрушили Кабами, две или три бомбы.
Это Россия.
И этих украинских детишек так же убили русские бомбы на украинской земле с 2014го года.
Да, русский мир, он ужасен.
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N
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:10
#6584
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10330
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:12
#6585
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Цитата:
saba:

---Шо опять не так ?
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