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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:22
Цитата:
Российский спорт велик, кто с этим будет спорить, жалко только сейчас спортсменов, кто то чего то доказывает всему миру, а в том числе спортсмены страдают.Ни на Олимпиаду, никуда, кроме игр БРИКС, куда даже ведущие спортсмены Китая не поехали
maxsaf:
Российский спорт велик, кто с этим будет спорить, жалко только сейчас спортсменов, кто то чего то доказывает всему миру, а в том числе спортсмены страдают.Ни на Олимпиаду, никуда, кроме игр БРИКС, куда даже ведущие спортсмены Китая не поехали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15918
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:25
Цитата:
Конечно
Сразу все ринулись иностранное гражданство получать выступая за Россию
Даже прославленный патриот и гордость России Хабиб оказался гражданином ОАЭ)) благо в России идиоты разрешают двойное гражданство
В итоге там элита сплошь британская получается а спортсмены арабы))
И да не повлияет никак на наш спорт введение экзаменов по получению гражданства
Если очень надо будет дадут паспорт сразу убежавшему из России спортсмену без всяких экзаменов)
Как Депардье дали российский паспорт зачем-то)
maxsaf:
Этот закон как-то на российский спорт повлиял?
Этот закон как-то на российский спорт повлиял?
Конечно
Сразу все ринулись иностранное гражданство получать выступая за Россию
Даже прославленный патриот и гордость России Хабиб оказался гражданином ОАЭ)) благо в России идиоты разрешают двойное гражданство
В итоге там элита сплошь британская получается а спортсмены арабы))
И да не повлияет никак на наш спорт введение экзаменов по получению гражданства
Если очень надо будет дадут паспорт сразу убежавшему из России спортсмену без всяких экзаменов)
Как Депардье дали российский паспорт зачем-то)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:25
Цитата:
Че этих то жалеть, они поддерживают войну, пусть как в Украине идут и погибают,
saba:
жалко только сейчас спортсменов, кто то чего то доказывает всему миру, а в том числе спортсмены страдают
жалко только сейчас спортсменов, кто то чего то доказывает всему миру, а в том числе спортсмены страдают
Че этих то жалеть, они поддерживают войну, пусть как в Украине идут и погибают,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:30
Цитата:
укронацисткий мир.
228 детей погибли в Донбассе от украинских снарядов с 2014 года.
111:
Русский мир
Русский мир
укронацисткий мир.
228 детей погибли в Донбассе от украинских снарядов с 2014 года.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:36
Цитата:
Ну большинство отмалчиваются. Из известных приходит на ум шахматист Карякин, а больше не слышал. Скорее всего как наш Гога, власть не поддерживаю, но Крымнаш! И в политике не разбираюсь!
111:
Ну большинство отмалчиваются. Из известных приходит на ум шахматист Карякин, а больше не слышал. Скорее всего как наш Гога, власть не поддерживаю, но Крымнаш! И в политике не разбираюсь!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 17:54
Цитата:
Ну тогда политика пришла к ним, и за счет своего молчания, теперь русский народ погибает сотнями тысяч.
До них тоже дойдет очередь и правильно
saba:
в политике не разбираюсь!
в политике не разбираюсь!
Ну тогда политика пришла к ним, и за счет своего молчания, теперь русский народ погибает сотнями тысяч.
До них тоже дойдет очередь и правильно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 18:36
Цитата:
Да, рабам нельзя лезть в политику и решать как им жить.
За этих молчаливых рабов, поддерживающих фашизм в Украине, думает их Хозяин.
Жалеть рабов нельзя.
saba:
Ну большинство отмалчиваются. Из
Ну большинство отмалчиваются. Из
Да, рабам нельзя лезть в политику и решать как им жить.
За этих молчаливых рабов, поддерживающих фашизм в Украине, думает их Хозяин.
Жалеть рабов нельзя.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:02
Екатеринбург.
Родина моих предков, наши казахские земли.
Но блин, в тупую не понимаю, почему там лижут яйца?
У них что там, белая горячка началась?
Родина моих предков, наши казахские земли.
Но блин, в тупую не понимаю, почему там лижут яйца?
У них что там, белая горячка началась?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:38
Цитата:
Русский мир.
111:
Русский мир.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:45
Цитата:
Екатеринбург был основан 7 ноября (18 ноября) 1723 года как железоделательный завод. При этом День города с 1987 года отмечается в третью субботу августа. Имя городу было дано в честь императрицы Екатерины I. В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии.
111:
Екатеринбург был основан 7 ноября (18 ноября) 1723 года как железоделательный завод. При этом День города с 1987 года отмечается в третью субботу августа. Имя городу было дано в честь императрицы Екатерины I. В 1781 году Екатерина II даровала Екатеринбургу статус уездного города Пермской губернии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 19:57
Цитата:
Рабы...
111:
Жалеть рабов нельзя.
Жалеть рабов нельзя.
Рабы...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 21:48
Цитата:
И потому на наших землях надо лизать яйца?
N0name:
Екатерина II даровала
Екатерина II даровала
И потому на наших землях надо лизать яйца?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 21:51
Цитата:
Конкретику то можно, куда попал, что попало и тд?
Супермаркет вчера допустим разрушили Кабами, две или три бомбы.
Это Россия.
И этих украинских детишек так же убили русские бомбы на украинской земле с 2014го года.
Да, русский мир, он ужасен.
N0name:
228 детей погибли в Донбассе от украинских
228 детей погибли в Донбассе от украинских
Конкретику то можно, куда попал, что попало и тд?
Супермаркет вчера допустим разрушили Кабами, две или три бомбы.
Это Россия.
И этих украинских детишек так же убили русские бомбы на украинской земле с 2014го года.
Да, русский мир, он ужасен.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:10
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10329
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 22:12
Цитата:
---Шо опять не так ?
saba:
---Шо опять не так ?
-
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