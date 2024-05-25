Отправлено: - 21:41

saba:

вот пример, Рыбакина, Путинцева,Бублик,Щевченко все они россияне , а сейчас бьются за Казахстан.

Цитата:Ну все, лавочка закрывается, теперь без сдачи экзамена по казахскому и истории Казахстана - больше они гражданство менять не смогут.