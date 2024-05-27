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≡ Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат" намерены власти Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49265
Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат" намерены власти Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 12:00
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Об этом на аппаратном совещании заявил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Рынок располагается недалеко от Зеленого базара, на проезжей части улицы Шевченко. При этом земля под ним — в частной собственности. Аким города назвал это нонсенсом.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
572
Re: Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат"...
Отправлено: 27.05.24 - 12:00
#1
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То, что Победу "освободили", за это спасибо. Давно пора было. Сейчас можно по-человечески пройти, ни как раньше с опаской по дороге...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4470
Re: Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат"...
Отправлено: 27.05.24 - 12:12
#2
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Территория старого завода Химволокно почему не используется? Огромная площадь неокультурена даже...
Или на поверхности тяжелые металлы?
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
772
Re: Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат"...
Отправлено: 27.05.24 - 12:14
#3
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Цитата:
Такое положение с 2005 года.
Цитата:
Будем все возвращать на свои места


Раз такой идейный - верните улицу Павших борцов, Тарана и т.д.
Покажите, что вы и такие ошибки предшественников можете исправить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4848
Re: Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат"...
Отправлено: 27.05.24 - 13:25
#4
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Цитата:
vofkakst:

Это к нему разве вопросы? Это к нам вопросы, улицу Павших борцов продали банкирам депутаты которых выбрали мы или с нашего молчаливого согласия назначил акимат. И не надо делать вид мы не виноваты, все виноваты ,в том числе и я
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
253
Re: Освободить улицу Шевченко от рынка "Салтанат"...
Отправлено: 27.05.24 - 16:20
#5
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Давно пора освободить.
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