Отправлено: - 13:25

vofkakst:



Цитата:Это к нему разве вопросы? Это к нам вопросы, улицу Павших борцов продали банкирам депутаты которых выбрали мы или с нашего молчаливого согласия назначил акимат. И не надо делать вид мы не виноваты, все виноваты ,в том числе и я