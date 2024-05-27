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≡ Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49265
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 16:15
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Костанайцы, в частности, жалуются на то, в каком неопрятном виде — со слоем жухлой травы — остаются после обработки триммерами и газоны, и тротуары. Вопрос об этом мы задали сегодня, 27 мая, на аппаратном совещании в городском акимате.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
772
Жалобы горожан на качество ухода за газонами прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 27.05.24 - 16:15
#1
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А задайте вопрос - ЗАЧЕМ только проявившуюся траву косить до самой земли? Остаётся безжизненная картина.
Не далее прошлой (максимум позапрошлой) недели - ул. Гоголя, 60. После дождей запахло зеленью, травой, листочками; одуванчики дополняют весеннюю картину. На следующий бригада из 15+ человек варварски, до земли выкосили к чертям и без того редкие зелёные островки, оставив после себя горы скошенной травы и мусора, лежавшего в ней.
Почему акимат (и его отделы) так стремится избавить город от растительности? Кронирование поперёк ствола, трава под корень - это не озеленение. В городе воздуха и так не осталось (благодаря их же стараниям). Куда смотрят экологи? Зачем нам нужно управление природных ресурсов?

[Исправлено: vofkakst, 27.05.2024 - 16:16]
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