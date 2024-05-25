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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 23:04
Сложность только в том , что мясо стоило дёшево. А вот перец ,зелень и т.д тяжеловато будет посчитать
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 23:55
Цитата:
saba: Аксаковской водкипрошу пардону но россиянская водка это ж вообще моветон. ну самый возможный минимум это украина или беларусь. может и казахстанская была бы ничего если была бы хоть одна без сахара.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 06:44
Цитата:
Мы по дороге ехали, и заехали на ночёвку в какое то придорожное кафе возле Аши,это или ещё Башкортостан или уже Челябинская область,в общем на Урале, езали втроём на фуре и решили с другом отметить днюху его дочки,но не свезло
Карачун:
но россиянская водка это ж вообще моветон. н
но россиянская водка это ж вообще моветон. н
Мы по дороге ехали, и заехали на ночёвку в какое то придорожное кафе возле Аши,это или ещё Башкортостан или уже Челябинская область,в общем на Урале, езали втроём на фуре и решили с другом отметить днюху его дочки,но не свезло
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 07:15
не,не,не подобная неразборчивость в алкоголе это плохо. это и так яд, он хотя бы должен приносить удовольствие во вкусовом отношении.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 16:48
Недавно проскочила новость, кзахстанская сборная по теннису заняла как минимум 2 место в Азиатском чемпионате юношей, вот пример, Рыбакина, Путинцева,Бублик,Щевченко все они россияне , а сейчас бьются за Казахстан. Своим примером показывают как можно играть. Кто внимательно смотрел интервью Бублика, он рассказывает неважно, на каком я месте стою в рейтинге, я приеду в Астану и меня подлечат. Ну и про отношение к теннисистам начиная с 500 места в рейтинге смотрите там же
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 17:02
Цитата:
Очередная порция убийств, изнасилований от 111-го!
Специально рыскает по сайтам в поисках такой информации, смакуя, выкладывает на форуме НГ, прикрывая свою нездоровую страсть к такому криминалу, возмущением против "русских убийств"
Меня терзают смутные сомнения...Он скрытый маньяк, сам мечтающий совершить подобное, да боится быть пойманным, но хоть посмаковать, поговорить? И хоть от этого получить удовлетворение
Маньяк Фишер ещё в детстве красочно представлял себя в роли гестаповца, истязающего пионеров...
Что тебе снится, 111-й?
111:
Очередная порция убийств, изнасилований от 111-го!
Специально рыскает по сайтам в поисках такой информации, смакуя, выкладывает на форуме НГ, прикрывая свою нездоровую страсть к такому криминалу, возмущением против "русских убийств"
Меня терзают смутные сомнения...Он скрытый маньяк, сам мечтающий совершить подобное, да боится быть пойманным, но хоть посмаковать, поговорить? И хоть от этого получить удовлетворение
Маньяк Фишер ещё в детстве красочно представлял себя в роли гестаповца, истязающего пионеров...
Что тебе снится, 111-й?
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 12
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 17:35
Цитата:
Фишер это ужас ужасный.В те годы,когда он творил дела,мы были в гостях в Одинцово, и на конный завод заходили,племянник моего отца там работал,никто и подумать не мог на зоотехника.
таноми52:
Фишер это ужас ужасный.В те годы,когда он творил дела,мы были в гостях в Одинцово, и на конный завод заходили,племянник моего отца там работал,никто и подумать не мог на зоотехника.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 17:39
Цитата:
От тех, кого ты защищаешь, от Героев СВО, а то от кого же?
Тут наглядно показывается, за какой русский мир ты стоишь горой.
Почему то ты не горюешь по моему племяннику, а защищаешь таких вот..
таноми52:
Очередная порция убийств, изнасилований от 111-го!
Очередная порция убийств, изнасилований от 111-го!
От тех, кого ты защищаешь, от Героев СВО, а то от кого же?
Тут наглядно показывается, за какой русский мир ты стоишь горой.
Почему то ты не горюешь по моему племяннику, а защищаешь таких вот..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 21:41
Цитата:
Ну все, лавочка закрывается, теперь без сдачи экзамена по казахскому и истории Казахстана - больше они гражданство менять не смогут.
saba:
вот пример, Рыбакина, Путинцева,Бублик,Щевченко все они россияне , а сейчас бьются за Казахстан.
вот пример, Рыбакина, Путинцева,Бублик,Щевченко все они россияне , а сейчас бьются за Казахстан.
Ну все, лавочка закрывается, теперь без сдачи экзамена по казахскому и истории Казахстана - больше они гражданство менять не смогут.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 08:57
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 16:12
Цитата:
Работа Федерации тенниса Казахстана можно расценивать как единственное грамотное действие в наше время. Да есть натурализованные игроки. Но сейчас наши доморощенные примерно на 300 позициях в рейтинге, а это то с чего начинала Рыбакина в Казахстане
maxsaf:
Работа Федерации тенниса Казахстана можно расценивать как единственное грамотное действие в наше время. Да есть натурализованные игроки. Но сейчас наши доморощенные примерно на 300 позициях в рейтинге, а это то с чего начинала Рыбакина в Казахстане
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 16:14
Цитата:
Что то я не слышал ехидных выражений от Вас когда принимали такой закон в России, ему то уже лет 10 будет
maxsaf:
Что то я не слышал ехидных выражений от Вас когда принимали такой закон в России, ему то уже лет 10 будет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 16:21
Цитата:
Этот закон как-то на российский спорт повлиял?
saba:
Что то я не слышал ехидных выражений от Вас когда принимали такой закон в России, ему то уже лет 10 будет
Что то я не слышал ехидных выражений от Вас когда принимали такой закон в России, ему то уже лет 10 будет
Этот закон как-то на российский спорт повлиял?
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