НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 438 из 438«1...436437438
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 23:04
#6556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сложность только в том , что мясо стоило дёшево. А вот перец ,зелень и т.д тяжеловато будет посчитать
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 23:55
#6557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Аксаковской водки
прошу пардону но россиянская водка это ж вообще моветон. ну самый возможный минимум это украина или беларусь. может и казахстанская была бы ничего если была бы хоть одна без сахара.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 06:44
#6558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
но россиянская водка это ж вообще моветон. н

Мы по дороге ехали, и заехали на ночёвку в какое то придорожное кафе возле Аши,это или ещё Башкортостан или уже Челябинская область,в общем на Урале, езали втроём на фуре и решили с другом отметить днюху его дочки,но не свезло
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 07:15
#6559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не,не,не подобная неразборчивость в алкоголе это плохо. это и так яд, он хотя бы должен приносить удовольствие во вкусовом отношении.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 16:48
#6560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно проскочила новость, кзахстанская сборная по теннису заняла как минимум 2 место в Азиатском чемпионате юношей, вот пример, Рыбакина, Путинцева,Бублик,Щевченко все они россияне , а сейчас бьются за Казахстан. Своим примером показывают как можно играть. Кто внимательно смотрел интервью Бублика, он рассказывает неважно, на каком я месте стою в рейтинге, я приеду в Астану и меня подлечат. Ну и про отношение к теннисистам начиная с 500 места в рейтинге смотрите там же
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 17:02
#6561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:



Очередная порция убийств, изнасилований от 111-го!
Специально рыскает по сайтам в поисках такой информации, смакуя, выкладывает на форуме НГ, прикрывая свою нездоровую страсть к такому криминалу, возмущением против "русских убийств"
Меня терзают смутные сомнения...Он скрытый маньяк, сам мечтающий совершить подобное, да боится быть пойманным, но хоть посмаковать, поговорить? И хоть от этого получить удовлетворение
Маньяк Фишер ещё в детстве красочно представлял себя в роли гестаповца, истязающего пионеров...
Что тебе снится, 111-й?
Профайл
Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
12
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 17:35
#6562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Фишер это ужас ужасный.В те годы,когда он творил дела,мы были в гостях в Одинцово, и на конный завод заходили,племянник моего отца там работал,никто и подумать не мог на зоотехника.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 17:39
#6563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Очередная порция убийств, изнасилований от 111-го!

От тех, кого ты защищаешь, от Героев СВО, а то от кого же?
Тут наглядно показывается, за какой русский мир ты стоишь горой.
Почему то ты не горюешь по моему племяннику, а защищаешь таких вот..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.05.24 - 21:41
#6564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
вот пример, Рыбакина, Путинцева,Бублик,Щевченко все они россияне , а сейчас бьются за Казахстан.

Ну все, лавочка закрывается, теперь без сдачи экзамена по казахскому и истории Казахстана - больше они гражданство менять не смогут.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 08:57
#6565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский мир.
Одесса.
Так они освобождают.
Маленькая Злата


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 16:12
#6566
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Работа Федерации тенниса Казахстана можно расценивать как единственное грамотное действие в наше время. Да есть натурализованные игроки. Но сейчас наши доморощенные примерно на 300 позициях в рейтинге, а это то с чего начинала Рыбакина в Казахстане
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 16:14
#6567
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Что то я не слышал ехидных выражений от Вас когда принимали такой закон в России, ему то уже лет 10 будет
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23238
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.05.24 - 16:21
#6568
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Что то я не слышал ехидных выражений от Вас когда принимали такой закон в России, ему то уже лет 10 будет

Этот закон как-то на российский спорт повлиял? :-)
Профайл
Страница 438 из 438«1...436437438
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS