НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как распознать телефонных мошенников: описываем самую популярную схему «развода»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49265
Как распознать телефонных мошенников: описываем самую популярную схему «развода»
Отправлено: 27.05.24 - 16:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2024 году о телефонных мошенниках, казалось бы, слышали все. Однако время от времени все равно случаются истории, в которых напуганные люди переводят онлайн-преступникам крупные суммы денег, зачастую взятые у банка в кредит. Как не пополнить ряды таких жертв и распознать мошенников с первых минут разговора, подробно рассказываем в этом тексте.
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
572
Re: Как распознать телефонных мошенников: описываем самую...
Отправлено: 27.05.24 - 16:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как проверить
Если вы сомневаетесь в безопасности своих денег, позвоните в банк по официальному номеру, указанному на его сайте. Там вам ответят, угрожает ли что-то вашему счету или нет.

Это еще дозвониться надо. Всех же посокращали. Один китайский робот-бот Зухра (Ахмед неважно) будет тупить пока ваши деньги тю-тю...
Уже давно бы отменили онлайн кредитование или установили определенный порог в день... Но нет, эти же банкиры никак не накушаются и еще много футбольных клубов не куплено...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS