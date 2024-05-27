Re: Как распознать телефонных мошенников: описываем самую...

Отправлено: - 16:00

Как проверить

Если вы сомневаетесь в безопасности своих денег, позвоните в банк по официальному номеру, указанному на его сайте. Там вам ответят, угрожает ли что-то вашему счету или нет.



Это еще дозвониться надо. Всех же посокращали. Один китайский робот-бот Зухра (Ахмед неважно) будет тупить пока ваши деньги тю-тю...

Уже давно бы отменили онлайн кредитование или установили определенный порог в день... Но нет, эти же банкиры никак не накушаются и еще много футбольных клубов не куплено...