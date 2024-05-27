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≡ Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49265
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 15:50
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Скоро в Костанае появится зеленый «+»-образный сигнал светофора. Кроме того, установят дорожные знаки: 3.9.1 «Движение на электросамокатах запрещено», 7.26 «Вид ТС (электросамокатов)» и 7.27 «Кроме вида ТС (электросамокатов)». Что еще нужно знать водителям?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1500
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 15:50
#1
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когда со светофорами разберутся? у половины секции или не работают, или работают не в режиме, на многих обратного отсчета не видно
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
772
Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 15:52
#2
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И разметку когда нарисуют?
А то только штрафами горазды пугать. Делать ничего не хотят.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
772
Re: Сплошная, перекрестки и «Европротокол» - Об изменениях в ПДД...
Отправлено: 27.05.24 - 16:01
#3
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Цитата:
лимон:
когда со светофорами разберутся

Жалуются на "старые светофоры" - советские, ламповые-не один десяток лет бы отработали.
Эта китайская ерунда которую ставят у нас часто на этапе установки работает некорректно - на пересечении фролова- краснопартизанская пешеходные светофоры с момента запуска горят красно-зеленым цветом (одновременно) и ничего)))) и таких случаев , увы, не единицы....
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