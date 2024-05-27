Отправлено: - 16:01

лимон:

когда со светофорами разберутся

Цитата:Жалуются на "старые светофоры" - советские, ламповые-не один десяток лет бы отработали.Эта китайская ерунда которую ставят у нас часто на этапе установки работает некорректно - на пересечении фролова- краснопартизанская пешеходные светофоры с момента запуска горят красно-зеленым цветом (одновременно) и ничего)))) и таких случаев , увы, не единицы....