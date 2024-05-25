Все из нас посещают супермаркеты. Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия. Меня постоянно терзают мутные сомнения по поводу цены. Дело в том, что в некоторых больших магазах есть бонусные, дисконтные, скидочные (не знаю как правильно) карты. Чисто для «своих». Надо только её завести или приобрести. Читать новость
Добринцофф: Супермаркет "City" например с удовольствием рекламирует себя таким образом в инстаграмме,и никого не стесняясь показывает две цены .
В Сити кстати бухло подороже, необоснованно. Давно там не был из-за этого. И чтобы взять товар по нормальной цене у них, не собираюсь брать карточку "верного клиента". Лучше ходить туда не буду. Инстаграмм заброшен лет 10. Остался только фейсбук - удобно для претензий - всегда ответят...
Увы, маркер (показатель) нашего времени. Мысли и слова всё короче. Уже трудно осиливается длинный текст - хочется покороче. Короче, мы тупеем... Клиповое мышление, ничего не поделать, хочется быстро и сразу - потом подумаем...
Vit: Я несмтрю на скидки. Пошёл в местный магаз например к добринцову, взял кг картошки, хвост селёдки. Ну дороже на 100т чем где то в солнечном да пофиг, в этот солнечный надо ещё доехать и 100% в супермаркете лишнее наберёшь.
Я тоже не смотрю на скидки. Но в мелкий магазинчик "у дома" хожу редко, когда лень, а так пройдусь до супермаркета. К примеру в магазинчике желтый Кэмэл стоит 960, в супермаркетах этот же Верблюд стоит 890. И так во всём. Бухло ваще неприлично дороже. Так что думаю, скоро они (магазинчики) вымрут, останутся только там, где нет супермаркетов...
Насчёт сигарет отдельная тема. Табачные компании устанавливают свои цены по которым я должен продавать их продукцию. Вы понимаете всю абсурдность ситуации,кто то будет мне диктовать по каким ценам я у себя в магазине буду продавать товар. Причём если продавать по ценам компании то наценка там символическая 5% из них 3% налог+1-2% комиссия банка ,то есть я должен продавать сигареты практически бесплатно,в угоду табачным компаниям. Вы мне скажите сигареты это социальный товар или как,почему я должен продавать его без накрутки?Даже на такие товары как хлеб,молоко,яйца наценка примерно 10-15%.
Как то вопрос поставлен неправильно. Все супермаркеты это по сути посредники между оптовиками и потребителями. Есть скидки у производителей, есть скидки у оптовиков, если возможно скинуть товар побыстрее, любой магазин не будет на этом сильно цену накручивать, тем более оптовик делает скидки всем и есть возможность пролететь, ты не сделал скидку, а рядом продает со скидкой
saba: А вообще если есть сомнения, лучше не ходить в магазин, а купить бухло у лучшего самогонщики в районе, гарантировано будет лучше чем виски с 21 летней выдержки,
Да ну нафиг этот самогон... Как-то траванулись в деревне, еле еле выздоровели. Запах самогона на дух не переношу... Сомнений в бухле нет. Сейчас оно практически всё нормального качества. Только не надо брать самое дешевое. Недорогую водку я использую вместо лосьона для бритья, раньше пользовался коньяком, но от него может появиться автозагар... Сомнений в качестве нет, есть некоторые разногласия по цене...
Добринцофф: Насчёт сигарет отдельная тема. Табачные компании устанавливают свои цены по которым я должен продавать их продукцию.
Как-то разговаривал с одним дилером. Он развозит сигареты по магазинчикам и супермаркетам. Стоим курим возле магаза. После нескольких затяжек, он (дилер) поведал мне страшную коммерческую тайну : - Что цена для мелких магазинчиков у него выше, потому что, мелкий магазинчик берет от силы блок (а то и несколько пачек) определенных сигарет, а супермаркет берет сразу 10 блоков и больше, поэтому цена для них ниже... То что производитель еще хочет устанавливать цену - не слышал...
Добринцофф: Я так понимаю вы уровень цен в магазинах оцениваете исключительно по алкоголю и сигаретам?
Ну нет конечно. Хотя кого я обманываю. Обычный набор продуктовый - рис, гречка, всякие макароны, сахар, чай, сыр (белорусский), яйца, масло сливочное, хлеб и сладкое. По этому ассортименту я обычно не отслеживаю, хотя по сахару и рису бывают разночтения цены (если запомню). Мясо беру в специализированных мясных магазинах. По мясу обычно везде одинаково. Но я затариваюсь обычно сразу на месяц в два захода. А потом просто променад за пивом или хлебом с сигаретами, иногда и покрепче напитки... Кстати в Алкомаркетах цена бухла (аналогичного) почему то выше, чем в супермаркетах - это напрягает, но у них есть один плюс, у них есть напитки, которых нет в супермаркетах... Раньше (давно уже) отоваривался напитками на Карбышева, напротив Нормы, через дорогу, между Инструментом и Громадой, вот между ними проулок, в конце проулка магазинчик с приятными ценами (брал там коньяк Сараджишвили постоянно). Однажды этот магазинчик погорел, так коньяк закопченный ваще по себестоимости продавали. Классно...
mks2703: Как-то разговаривал с одним дилером. Он развозит сигареты по магазинчикам и супермаркетам. Стоим курим возле магаза. После нескольких затяжек, он (дилер) поведал мне страшную коммерческую тайну : - Что цена для мелких магазинчиков у него выше, потому что, мелкий магазинчик берет от силы блок (а то и несколько пачек)
Ну тут кто-то явно кривит душой либо вы либо тот так называемый дилер, поштучно они вообще никогда не продавали пачками сигареты только блоками и даже один блок никто вам не привезёт в магазин. Любой даже самый мелкий магазин всё равно берёт несколько блоков разных сигарет. Цена одинаковая для супермаркета и для магазина ,но есть бонусная программа чем больше ты берёшь тем больше бонусов , за счёт бонусов ты можешь снизить цену примерно так. Ну снижает смысла нету потому что и так цены которые диктует поставщик они и так минимальные,дешевле некуда ставить.
Добринцофф: Ну тут кто-то явно кривит душой либо вы либо тот так называемый дилер, поштучно они вообще никогда не продавали пачками сигареты только блоками и даже один блок никто вам не привезёт в магазин. Любой даже самый мелкий магазин всё равно берёт несколько блоков разных сигарет.
Вы в начале предположили, а во втором предложении сами и ответили...Хотя у меня итак всё было чётко расписано... Ясень пень, что речь идет о блоке одной марки сигарет. В магазе же их наименований штук 20. Он имел ввиду, что супермаркет возьмет того же Кэмэла блоков 10, а магазинчик от силы блок. И так по всем позициям Мальборо, ЛМ и т.д. В этом любом мелком магазинчике, очень часто бывает, что не бывает определенной марки сигарет... Не думаю, чтобы дилер сигаретный врал. Потому что я ему задал прямой вопрос о разнице цены между супермаркетом и магазом у дома...
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать