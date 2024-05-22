Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:04
Петиция за перевод времени на час вперёд в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, а на сегодняшний день количество собранных подписей превысило отметку 25 тысяч. Читать новость
Щас лето. Вечером детворе хочется погулять. Родителям повозиться на даче,на огороде. А в 8 вечера уже ночь. А я на сколько помню, когда у меня дача была поливные часы были до 9 вечера и че ночью с фонариком бегать по грядкам.
Чиновники специально делают акцент на восточном Казахстане и замалчивают запад страны. ВКО имеет возможность промыпаться на час позже своего природного поясного времени. Им значительно легче, чем всем остальным, хотя тоже не правильно. Вся западная половина Казахстана, начиная от меридиана нашей и Кызылординской области, вынуждена жить по т.н. "декретному" времени. То есть, просыпаться на час раньше своего природного поясного времени. А вот самые западные районы страны вынуждены вставать на два часа раньше своего природного поясного времени. Как это было в нашей области до недавнего времени. Им тяжелее всего. Но это нико не озвучивает, дабы не показать глупость и ошибочность введения единого часового пояса на всей территории Казахстана. Единственно верный вариант - три часовых пояса. UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5 Тогда везде полночь будет в полночь, а полдень - в полдень.
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