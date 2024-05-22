Отправлено: - 22:58

Skeptic:

Здесь всё написано

N0name:

Часовые пояса и вообще отсчет времени по часам появились относительно недавно.Как же раньше люди жили без всего этого?

Все жили по местному солнечному времени, даже не по времени географических поясов, которые ещё не были придуманы

Цитата:Можно для слепого цитату от туда Цитата:по поводу этого вопроса.Цитата:или это имеется в виду? Ну прям гениальное открытие, на Нобелевскую премию тянет однозначно!Т.е. люди в сёлах летом в 4 утра или во сколько, чтобы обеспечить себе пропитание?p.s. Мнение дилетанта, который по ссылке. Мне неинтересно.