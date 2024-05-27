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Старый склад, кухня и баня - Три пожара произошли за последние сутки в Костанайской области
Старый склад, кухня и баня - Три пожара произошли за последние сутки в Костанайской области
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