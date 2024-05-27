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≡ Старый склад, кухня и баня - Три пожара произошли за последние сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49262
Старый склад, кухня и баня - Три пожара произошли за последние сутки в Костанайской области
Отправлено: 27.05.24 - 12:08
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Пожары произошли в селах Камысты и Карабалык, а также в Рудном. На одном из пожаров из горящего строения спасатели вынесли газовый баллон. Пока предварительная версия случившегося есть лишь у одного пожара.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4470
Re: Старый склад, кухня и баня - Три пожара произошли за...
Отправлено: 27.05.24 - 12:08
#1
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Машины можно не тушить - через 15 минут от них практически ничего не остаётся...
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