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Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49262
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:32
Всё больше и больше убеждаешься, что наша страна живёт странно. Возьмём два недавних решения власти: одно центральной, другое местной. Я их не понял. Говорил со многими знакомыми и все в один голос заявили - очередная глупость.
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s
(Пользователи)
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- 27.10.23
- Сообщений:
- 21
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 13:54
Цитата:
Прием у частного/платного невропатолога или в поликлинике , к которой прикреплены ?
saba:
я прихожу к невропатологу
я прихожу к невропатологу
Прием у частного/платного невропатолога или в поликлинике , к которой прикреплены ?
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 17:58
Цитата:
Интересно...
simkst:
Интересно было бы услышать мнение врачей.
Интересно было бы услышать мнение врачей.
Интересно...
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 18:09
Цитата:
...
Сдаётся мне, качество дОлжно отсеживать в другом месте и задолго до того, как лекарство попадёт в аптеки.
Что касается остального в списке, то - сомневаюсь, что по аптечным продажам можно отследить перечисленное.
Ведь для этого не только маркировка нужна, но и внесение в базу информации по рецепту - кто выписал, когда, зачем, почему... А как же врачебная тайна?
Плюс к этому, не всегда нужное лекарство имеется в наличии в ближайшей аптеке. Иногда нужно по городу покататься, чтобы найти то, что нужно. А то и в другой город ехать придётся. Мне как-то приходилось вообще из России заказывать.
Так что, какие уж тут компетенции, релевантность и динамика... Вылечиться бы.
...
Хотя есть у нас сеть аптечная... "Цветная" называется.
Вот там безо всякой маркировки отслеживаются все покупки клиента во всех аптеках сети. Когда, где, по какой цене, сколько... Но, опять же, без информации о рецепте.
...
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется...
Там что отслеживать?
simkst:
компетенцию врача ( хотя везде протоколы) динамику заболевания у конкретного пациента /релевантность лечения поставленному диагнозу
компетенцию врача ( хотя везде протоколы) динамику заболевания у конкретного пациента /релевантность лечения поставленному диагнозу
...
Сдаётся мне, качество дОлжно отсеживать в другом месте и задолго до того, как лекарство попадёт в аптеки.
Что касается остального в списке, то - сомневаюсь, что по аптечным продажам можно отследить перечисленное.
Ведь для этого не только маркировка нужна, но и внесение в базу информации по рецепту - кто выписал, когда, зачем, почему... А как же врачебная тайна?
Плюс к этому, не всегда нужное лекарство имеется в наличии в ближайшей аптеке. Иногда нужно по городу покататься, чтобы найти то, что нужно. А то и в другой город ехать придётся. Мне как-то приходилось вообще из России заказывать.
Так что, какие уж тут компетенции, релевантность и динамика... Вылечиться бы.
...
Хотя есть у нас сеть аптечная... "Цветная" называется.
Вот там безо всякой маркировки отслеживаются все покупки клиента во всех аптеках сети. Когда, где, по какой цене, сколько... Но, опять же, без информации о рецепте.
...
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется...
Там что отслеживать?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 570
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 19:37
Цитата:
Да при чем тут отпуск лекарств по рецепту врачей и без? Это ваще другая тема...
Маркировка и занос в электронную базу нужен для исключения левых поставок лекарств. Чтобы люди не употребляли таблетки завезенные левым путем. Тут товарищ на примере водки объяснял, так вот это тоже самое, только для лекарств...
Skeptic:
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется... Там что отслеживать?
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется... Там что отслеживать?
Да при чем тут отпуск лекарств по рецепту врачей и без? Это ваще другая тема...
Маркировка и занос в электронную базу нужен для исключения левых поставок лекарств. Чтобы люди не употребляли таблетки завезенные левым путем. Тут товарищ на примере водки объяснял, так вот это тоже самое, только для лекарств...
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 20:16
Цитата:
Ваще я отвечал другому человеку.
Что касается параллели с алкоголем...
Суррогата стало меньше не благодаря маркам, а потому что просто силовики работать в этом направлении стали лучше.
И если какие-то дельцы пытаются что-то где-то бодяжить и клеить левые марки, их довольно быстро вычисляют и вычёркивают.
Иными словами - порядка стало больше по сравнению с бардаком 90-х.
Так и с лекарствами - "не там ищете, господа!"
mks2703:
Это ваще другая тема
Это ваще другая тема
Ваще я отвечал другому человеку.
Что касается параллели с алкоголем...
Суррогата стало меньше не благодаря маркам, а потому что просто силовики работать в этом направлении стали лучше.
И если какие-то дельцы пытаются что-то где-то бодяжить и клеить левые марки, их довольно быстро вычисляют и вычёркивают.
Иными словами - порядка стало больше по сравнению с бардаком 90-х.
Так и с лекарствами - "не там ищете, господа!"
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 20:18
Вот, спросил у россиян про маркировку...
Ответ:
"Нет, до такого маразма не дошли.
Росздравнадзор и Роспотребнадзор надзирают и предохраняют.
Думаю так же как автор статьи."
Ответ:
"Нет, до такого маразма не дошли.
Росздравнадзор и Роспотребнадзор надзирают и предохраняют.
Думаю так же как автор статьи."
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 570
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 20:48
Цитата:
Вы это серьезно? Хоть бы погуглили чтоле...
"...В этой связи в 2017 году в России начался эксперимент по маркировке лекарственных препаратов, целью которой стала борьба с некачественной и контрафактной продукцией. С 1 июля 2020 года законодательно была утверждена обязательная маркировка всех медикаментов, поступающих на отечественный рынок...."
"...Маркировка лекарств в 2021 году: что делать производителю Обязательная маркировка лекарственных препаратов вводится с 1 июля 2020 года. С этого дня все лекарства должны иметь на своей упаковке средства идентификации, а сведения о них необходимо передавать в систему «Честный ЗНАК» на каждом этапе оборота..."
"...При приемке аптека сканирует коды с упаковок, СБИС передает их в систему маркировки лекарств и поставщику для подтверждения. Продавать маркированные лекарственные средства нужно через онлайн‑кассу с ОФД: провизор сканирует код с упаковки, а оператор фискальных данных отправляет его в МДЛП...."
Skeptic:
Вот, спросил у россиян про маркировку... Ответ: "Нет, до такого маразма не дошли. Росздравнадзор и Роспотребнадзор надзирают и предохраняют. Думаю так же как автор статьи."
Вот, спросил у россиян про маркировку... Ответ: "Нет, до такого маразма не дошли. Росздравнадзор и Роспотребнадзор надзирают и предохраняют. Думаю так же как автор статьи."
Вы это серьезно? Хоть бы погуглили чтоле...
"...В этой связи в 2017 году в России начался эксперимент по маркировке лекарственных препаратов, целью которой стала борьба с некачественной и контрафактной продукцией. С 1 июля 2020 года законодательно была утверждена обязательная маркировка всех медикаментов, поступающих на отечественный рынок...."
"...Маркировка лекарств в 2021 году: что делать производителю Обязательная маркировка лекарственных препаратов вводится с 1 июля 2020 года. С этого дня все лекарства должны иметь на своей упаковке средства идентификации, а сведения о них необходимо передавать в систему «Честный ЗНАК» на каждом этапе оборота..."
"...При приемке аптека сканирует коды с упаковок, СБИС передает их в систему маркировки лекарств и поставщику для подтверждения. Продавать маркированные лекарственные средства нужно через онлайн‑кассу с ОФД: провизор сканирует код с упаковки, а оператор фискальных данных отправляет его в МДЛП...."
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 21:16
Цитата:
Я за что "купил", за то и "продал". Зачем мне гуглить?
mks2703:
Я за что "купил", за то и "продал". Зачем мне гуглить?
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 21
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 27.05.24 - 12:08
Цитата:
Опубликованы итоги первого рейтинга доверия российских врачей к фармацевтическим производителям. Его составили аналитическое бюро GxP News, компания «Медиалогия» и профессиональное сообщество «Врачи РФ».
При составлении рейтинга учитывались два момента.
Первый – насколько часто компания упоминается в средствах массовой информации, второй – результаты опроса 731 врача из 74 регионов страны, который проводился в ноябре прошлого года.
Оказалось, что среди российских компаний больше всего доверия у российских медиков вызывают: группа «Фармстандарт» (более 20%), ГНЦ ВБ «Вектор» (свыше 17%) и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (около 11%). Остальным участникам досталось менее 10% ( в порядке убывания — «Московский эндокринный завод», «Герофарм», «Эвалар», «НАЦИМБИО», «Петровакс Фарм», «Фармасинтез», «Биокад», «Р-Фарм»).
(https://pharmmedprom.ru/news/kakie-farmkompanii-vnushayut-vracham-maksimum-doveriya/)
Обстоятельства заставляют интересоваться.
Skeptic:
Сдаётся мне, качество дОлжно отсеживать в другом месте и задолго до того, как лекарство попадёт в аптеки.
Сдаётся мне, качество дОлжно отсеживать в другом месте и задолго до того, как лекарство попадёт в аптеки.
Опубликованы итоги первого рейтинга доверия российских врачей к фармацевтическим производителям. Его составили аналитическое бюро GxP News, компания «Медиалогия» и профессиональное сообщество «Врачи РФ».
При составлении рейтинга учитывались два момента.
Первый – насколько часто компания упоминается в средствах массовой информации, второй – результаты опроса 731 врача из 74 регионов страны, который проводился в ноябре прошлого года.
Оказалось, что среди российских компаний больше всего доверия у российских медиков вызывают: группа «Фармстандарт» (более 20%), ГНЦ ВБ «Вектор» (свыше 17%) и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (около 11%). Остальным участникам досталось менее 10% ( в порядке убывания — «Московский эндокринный завод», «Герофарм», «Эвалар», «НАЦИМБИО», «Петровакс Фарм», «Фармасинтез», «Биокад», «Р-Фарм»).
(https://pharmmedprom.ru/news/kakie-farmkompanii-vnushayut-vracham-maksimum-doveriya/)
Обстоятельства заставляют интересоваться.
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