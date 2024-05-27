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≡ Похитителя 15 тыс. тенге нашли по отпечатку пальца в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49262
Похитителя 15 тыс. тенге нашли по отпечатку пальца в Костанае
Отправлено: 27.05.24 - 12:07
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Инцидент произошел вечером 17 мая в одном из магазинов областного центра. Мужчина, угрожая ножом продавцу, открыто похитил 15 тыс. тенге. Злоумышленника идентифицировали по отпечатку с указательного пальца, изъятого с прилавка магазина.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
570
Re: Похитителя 15 тыс. тенге нашли по отпечатку пальца в...
Отправлено: 27.05.24 - 12:07
#1
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7 лет с конфискацией - стоило оно того? За 15 тысяч...
"Говорила мама - учись"...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
570
Re: Похитителя 15 тыс. тенге нашли по отпечатку пальца в...
Отправлено: 27.05.24 - 12:12
#2
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Храпунов украл 300 лямов зелени - 133500000000 тенге. Уважаемый гражданин Швейцарии...Без комментариев...
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