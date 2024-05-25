Отправлено: - 10:42

Vit:

Я несмтрю на скидки. Пошёл в местный магаз например к добринцову, взял кг картошки, хвост селёдки. Ну дороже на 100т чем где то в солнечном да пофиг, в этот солнечный надо ещё доехать и 100% в супермаркете лишнее наберёшь.

Цитата:Я тоже не смотрю на скидки. Но в мелкий магазинчик "у дома" хожу редко, когда лень, а так пройдусь до супермаркета. К примеру в магазинчике желтый Кэмэл стоит 960, в супермаркетах этот же Верблюд стоит 890. И так во всём. Бухло ваще неприлично дороже. Так что думаю, скоро они (магазинчики) вымрут, останутся только там, где нет супермаркетов...