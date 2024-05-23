Отправлено: - 13:52

Сабыр:

Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.

Цитата:Что плохо живём? Че ныть из за гос языка? Проблема великая? Отдай детей в садик они там нахватаются основ, потом в школе,вузе итдВ чем проблема? Или тебе просто гос язык не нравится сам по себе? Ну не нравится дома тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравитсяСпойлер: в Россию вы не поедете сами понимаете по каким причинам)Ну тогда чё ныть? Как будто лагеря тут перевоспитания делают где насильно людей заставляют учить язык как в Китае делают с уйгурами