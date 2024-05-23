НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49259
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это?
Результаты опроса

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23237
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, активнее голосуем, активнее, что-то мало проголосовавших :-)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14779
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 09:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосую за третий пункт. Кто планирует тут жить - Учите с дет сада каз яз. Кто планирует уезжать- тем по барабану на опросы. Так же по барабану и чиновникам будите вы учить или нет, у них дети в Европах живут.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23237
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 10:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кто планирует уезжать- тем по барабану на опросы.

Почему по барабану. Может они планируют уезжать через три-четыре года, хотят пере отъездом в русскоязычную группу походить :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15916
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 13:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Народ, активнее голосуем, активнее, что-то мало проголосовавших

Голосуй не голосуй всеровно получишь....кхм
Ну ты понял)
Вектор развития государства есть на увеличение доли гос групп в садах
Хотите не хотите а так будет
Кому не нравится дома детей воспитывайте
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1398
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 13:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вектор развития государства

Потом будет как в Таджикистане на ГРЭС,тупо некому работать.. Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15916
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 13:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.

Что плохо живём? Че ныть из за гос языка? Проблема великая? Отдай детей в садик они там нахватаются основ, потом в школе,вузе итд
В чем проблема? Или тебе просто гос язык не нравится сам по себе? Ну не нравится дома тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравится
Спойлер: в Россию вы не поедете сами понимаете по каким причинам)
Ну тогда чё ныть? Как будто лагеря тут перевоспитания делают где насильно людей заставляют учить язык как в Китае делают с уйгурами
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1300
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:30
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кто планирует тут жить - Учите с дет сада каз яз.

Правильно
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1300
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:32
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
хотят пере отъездом в русскоязычную группу походить

Походят в казахскоязычную. А русский - факультативно
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1300
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:34
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравится

Все правильно. Живешь в стране - знай язык государственный. Посмотреть на цивилизованные страны - повсеместно один госязык. За очень редким исключением колониального прошлого.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1300
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:40
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Потом будет как в Таджикистане на ГРЭС,тупо некому работать

Будет. В РК уровень зарплат располагает. Там - выгоднее в Россию.
И да, Таджикистан и Узбекистан активно реновирует электроэнергетику. Знаю о чем говорю, иногда за́видно прогрессу отрасли этих стран.
На край, пригласите иностранных спецов. Меня приглашали в РК. Отказался. Почему-то в РК считается, что российский специалист не должен зарабатывать на уровне немецкого. Вопрос - меркантильный
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23237
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 14:19
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.

Действительно, зачем ускорять, раз это и так неизбежно. Пусть бы шло все своим чередом. Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?

[Исправлено: maxsaf, 25.05.2024 - 15:19]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23237
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 14:21
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
На край, пригласите иностранных спецов.

Ага, и будете с ними на их языке общаться, и ещё садики им построите :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38401
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 14:36
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Меня приглашали в РК.

Меня в Россию приглашали.
Тоже отказался.
Почему я там должен зарабатывать как таджик?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23237
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 26.05.24 - 21:53
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Меня в Россию приглашали. Тоже отказался. Почему я там должен зарабатывать как таджик?

Не должен. Тунеядцы, спекулянты и жулики вообще не должны зарабатывать, только честный труд должен оплачиваться.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS