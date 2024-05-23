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Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49259
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная будут планомерно сокращать, увеличивая число групп с государственным языком обучения. Правильно ли это?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 11:50
Народ, активнее голосуем, активнее, что-то мало проголосовавших
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14779
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 09:36
Голосую за третий пункт. Кто планирует тут жить - Учите с дет сада каз яз. Кто планирует уезжать- тем по барабану на опросы. Так же по барабану и чиновникам будите вы учить или нет, у них дети в Европах живут.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 10:44
Цитата:
Почему по барабану. Может они планируют уезжать через три-четыре года, хотят пере отъездом в русскоязычную группу походить
Vit:
Кто планирует уезжать- тем по барабану на опросы.
Кто планирует уезжать- тем по барабану на опросы.
Почему по барабану. Может они планируют уезжать через три-четыре года, хотят пере отъездом в русскоязычную группу походить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15916
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 13:33
Цитата:
Голосуй не голосуй всеровно получишь....кхм
Ну ты понял)
Вектор развития государства есть на увеличение доли гос групп в садах
Хотите не хотите а так будет
Кому не нравится дома детей воспитывайте
maxsaf:
Народ, активнее голосуем, активнее, что-то мало проголосовавших
Народ, активнее голосуем, активнее, что-то мало проголосовавших
Голосуй не голосуй всеровно получишь....кхм
Ну ты понял)
Вектор развития государства есть на увеличение доли гос групп в садах
Хотите не хотите а так будет
Кому не нравится дома детей воспитывайте
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1398
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 13:37
Цитата:
Потом будет как в Таджикистане на ГРЭС,тупо некому работать.. Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
abaika95:
Вектор развития государства
Вектор развития государства
Потом будет как в Таджикистане на ГРЭС,тупо некому работать.. Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15916
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 13:52
Цитата:
Что плохо живём? Че ныть из за гос языка? Проблема великая? Отдай детей в садик они там нахватаются основ, потом в школе,вузе итд
В чем проблема? Или тебе просто гос язык не нравится сам по себе? Ну не нравится дома тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравится
Спойлер: в Россию вы не поедете сами понимаете по каким причинам)
Ну тогда чё ныть? Как будто лагеря тут перевоспитания делают где насильно людей заставляют учить язык как в Китае делают с уйгурами
Сабыр:
Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
Что мы плохо все вместе живем? Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
Что плохо живём? Че ныть из за гос языка? Проблема великая? Отдай детей в садик они там нахватаются основ, потом в школе,вузе итд
В чем проблема? Или тебе просто гос язык не нравится сам по себе? Ну не нравится дома тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравится
Спойлер: в Россию вы не поедете сами понимаете по каким причинам)
Ну тогда чё ныть? Как будто лагеря тут перевоспитания делают где насильно людей заставляют учить язык как в Китае делают с уйгурами
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:30
Цитата:
Правильно
Vit:
Кто планирует тут жить - Учите с дет сада каз яз.
Кто планирует тут жить - Учите с дет сада каз яз.
Правильно
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:32
Цитата:
Походят в казахскоязычную. А русский - факультативно
maxsaf:
хотят пере отъездом в русскоязычную группу походить
хотят пере отъездом в русскоязычную группу походить
Походят в казахскоязычную. А русский - факультативно
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:34
Цитата:
Все правильно. Живешь в стране - знай язык государственный. Посмотреть на цивилизованные страны - повсеместно один госязык. За очень редким исключением колониального прошлого.
abaika95:
тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравится
тогда сидите или езжайте туда где язык вам понравится
Все правильно. Живешь в стране - знай язык государственный. Посмотреть на цивилизованные страны - повсеместно один госязык. За очень редким исключением колониального прошлого.
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 11:40
Цитата:
Будет. В РК уровень зарплат располагает. Там - выгоднее в Россию.
И да, Таджикистан и Узбекистан активно реновирует электроэнергетику. Знаю о чем говорю, иногда за́видно прогрессу отрасли этих стран.
На край, пригласите иностранных спецов. Меня приглашали в РК. Отказался. Почему-то в РК считается, что российский специалист не должен зарабатывать на уровне немецкого. Вопрос - меркантильный
Сабыр:
Потом будет как в Таджикистане на ГРЭС,тупо некому работать
Потом будет как в Таджикистане на ГРЭС,тупо некому работать
Будет. В РК уровень зарплат располагает. Там - выгоднее в Россию.
И да, Таджикистан и Узбекистан активно реновирует электроэнергетику. Знаю о чем говорю, иногда за́видно прогрессу отрасли этих стран.
На край, пригласите иностранных спецов. Меня приглашали в РК. Отказался. Почему-то в РК считается, что российский специалист не должен зарабатывать на уровне немецкого. Вопрос - меркантильный
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 14:19
Цитата:
Действительно, зачем ускорять, раз это и так неизбежно. Пусть бы шло все своим чередом. Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?
[Исправлено: maxsaf, 25.05.2024 - 15:19]
Сабыр:
Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
Зачем наседать гос язык,сам он придёт в каждый дом спокойно и по хорошему.
Действительно, зачем ускорять, раз это и так неизбежно. Пусть бы шло все своим чередом. Ну избавитесь от русского не за двадцать лет, а за двадцать пять. Это что, критично?
[Исправлено: maxsaf, 25.05.2024 - 15:19]
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 14:21
Цитата:
Ага, и будете с ними на их языке общаться, и ещё садики им построите
Мишаня:
На край, пригласите иностранных спецов.
На край, пригласите иностранных спецов.
Ага, и будете с ними на их языке общаться, и ещё садики им построите
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38401
Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 25.05.24 - 14:36
Цитата:
Меня в Россию приглашали.
Тоже отказался.
Почему я там должен зарабатывать как таджик?
Мишаня:
Меня приглашали в РК.
Меня приглашали в РК.
Меня в Россию приглашали.
Тоже отказался.
Почему я там должен зарабатывать как таджик?
Re: Число групп с русским языком обучения в детсадах Костаная...
Отправлено: 26.05.24 - 21:53
Цитата:
Не должен. Тунеядцы, спекулянты и жулики вообще не должны зарабатывать, только честный труд должен оплачиваться.
111:
Меня в Россию приглашали. Тоже отказался. Почему я там должен зарабатывать как таджик?
Меня в Россию приглашали. Тоже отказался. Почему я там должен зарабатывать как таджик?
Не должен. Тунеядцы, спекулянты и жулики вообще не должны зарабатывать, только честный труд должен оплачиваться.
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