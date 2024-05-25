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≡ Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет многомиллиардными компаниями?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49259
Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет многомиллиардными компаниями?
Отправлено: 25.05.24 - 12:32
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Ахметбеков Асхат 20.05.2024 В списке богатейших оказались не только нефтяные предприятия Львиную часть казны в Казахстане традиционно пополняют нефтяные компании – они ежегодно перечисляют в бюджет триллионы тенге. На этих вливаниях в основном и держится экономика страны – Казахстан буквально «подсел» на нефтяную иглу.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15916
Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...
Отправлено: 25.05.24 - 12:32
#1
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В чем смысл в народные новости раз за разом копипастить материалы из других изданий?
Дайте ему уже отдельную рубрику про дайджест всех новостей
И пусть копирует туда все чё хочет
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
560
Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет многомиллиардными компаниями?
Отправлено: 25.05.24 - 12:40
#2
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Цитата:
abaika95:


Согласен. Мне нужна отдельная колонка. А то как-то неудобно...
Чтота рисунки не загрузились...мой косяк походу

[Исправлено: mks2703, 25.05.2024 - 13:45]
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
560
Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...
Отправлено: 25.05.24 - 12:44
#3
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Еще бы стол, комп, корочку и оклад 10 МРП ( мечты). Ладно стола и корочки внештатника хватит...)))
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1275
Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...
Отправлено: 26.05.24 - 01:36
#4
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Цитата:
mks2703:
Еще бы стол, комп, корочку и оклад 10 МРП ( мечты). Ладно стола и корочки внештатника хватит...)))

....и клУчЬ от кабинета где деньги лежат....
....у газетчиков хлеб незабирай а то по миру пойдут так и газету закроют....

....давай на интузиазме благотворительном время тяжелое всем трудно...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
560
Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...
Отправлено: 26.05.24 - 19:42
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....и клУчЬ от кабинета где деньги лежат....


Походу денег в тумбочке нет. Иначе бы у меня в внутреннем кармане лежала заветная корочка. В худшем случае... В лучшем - стол, комп, 10 МРП и улыбающаяся девушка на ресепшене с фразой "добро пожаловать"...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4468
Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...
Отправлено: 26.05.24 - 21:27
#6
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Эти предприятия могли бы платить в разы больше налогов и платежей, если бы кое-кто не предусмотрел бы такое в Контрактах на недропользование. Кроме того, все они - не плательщики НДС, в отличие от МСБ. А зря...
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