Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...

Отправлено: - 21:27

Эти предприятия могли бы платить в разы больше налогов и платежей, если бы кое-кто не предусмотрел бы такое в Контрактах на недропользование. Кроме того, все они - не плательщики НДС, в отличие от МСБ. А зря...