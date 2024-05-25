Отправлено: - 19:37

Skeptic:

А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется... Там что отслеживать?

Цитата:Да при чем тут отпуск лекарств по рецепту врачей и без? Это ваще другая тема...Маркировка и занос в электронную базу нужен для исключения левых поставок лекарств. Чтобы люди не употребляли таблетки завезенные левым путем. Тут товарищ на примере водки объяснял, так вот это тоже самое, только для лекарств...